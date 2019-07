Presedintele Asociatiei Pro Consumatorilor (APC), Costel Stanciu, sustine ca tehnologia de internet mobil 5G este introdusă deja de unele companii, afecteaza sanatatea populatiei.



“Nu spunem noi ca aceasta tehnologie este daunatoare. Au spus-o specialistii indreptatiti sa faca acest lucru si care au in spate o pregatire temeinica. Ma refer la profesori universitari, medici, cercetatori. Daca o sa cautati pe internet, inclusiv pe site-ul asociatiei noastre, o sa gasiti acele opinii, din surse credibile. Noi am organizat conferinte si o sa mai organizam pe parcursul acestui an. Daca urmariti activitatea noastra, pe Facebook, o sa vedeti si opinia celor care ne urmaresc si care se exprima clar impotriva dezvoltarii acestei tehnologii. Pentru consumatorul obisnuit, tehnologia 5G aduce neajunsuri foarte mari, care sunt mult mai mari decat beneficiile. Este vorba despre acele unde milimetrice, despre care specialistii spun ca ne fac rau. Cauzeaza boli cardio-vasculare, cancere si tot felul de boli cronice.

Pentru mine, faptul ca in Bruxelles, capitala Uniunii Europene, s-a interzis folosirea acestor tehnologii spune foarte mult. In acea capitala se afla institutiile importante ale Uniunii Europene. Asta inseamna ca cei care conduc aceste institutii, nu vor sa aiba campuri electromagnetice cu frecvente asa de mari in orasul respectiv. De ce? Pentru ca stiu care sunt efectele. Si cu asta am spus tot. Argument mai puternic nu cred ca exista. Ideea este ca noi suntem niste cobai pe care se testeaza niste tehnologii pe care altii le interzic", a spus Costel Stanciu, citat de adevarul.ro.