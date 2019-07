Raportul GRECO publicat marti este ''un nou cartonas rosu'' pentru guvernul PSD-ALDE, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la Cotroceni.





"Guvernul PSD-ALDE a primit un nou cartonas rosu, de aceasta data de la organismul anticoruptie al Consiliului Europei, asa-numitul GRECO. Concluziile celor doua rapoarte ale Grupului Statelor Impotriva Coruptiei, adoptate la data de 21 iunie si publicate ieri, cu o intarziere semnificativa de catre Guvern, arata inca o data multiplele prejudicii aduse de guvernarea PSD-ALDE in ultimii doi ani, prin modificarea legilor justitiei si a legislatiei penale. Mesajul transmis de cetateni urma votului dat la referendumul din 26 mai se regaseste pe deplin in aceste concluzii. Este extrem de ingrijorator ca din cauza propriilor interese ale actualei guvernari, Romania continua sa se afle in atentia organismelor europene", a afirmat presedintele.

El a subliniat ca procesul de legiferare in Romania nu s-a imbunatatit, consultarile publice si transparenta continua sa fie practici ignorate de actuala majoritate, constanta in activitatea Guvernului fiind adoptarea de ordonante de urgenta in domenii importante. ”Asta constata GRECO in rapoartele sale”, a spus Iohannis.

”Aspecte precum cele care tin de pensionarea magistratilor, existenta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, posibilitatea infirmarii actelor procurorilor de catre superior ierarhic pentru netemeinicie sunt chestiuni departe de a fi rezolvate”, a adaugat el.

In opinia sefului statului, prin pasivitatea ei, majoritatea PSD - ALDE actioneaza in continuare impotriva vointei si impotriva interesului romanilor.

"Avand in vedere toate acestea, solicit Guvernului sa initieze cu celeritate un proiect de lege care sa contina masurile necesare pentru reasezarea legislatiei in concordanta cu coordonatele statului de drept, in acord cu vointa populara si cu recomandarile organismelor europene. Acestui demers trebuie sa i se ralieze in mod obligatoriu si CSM-ul cu asumarea rolului sau de garant al independentei Justitiei”, a spus presedintele in finalul declaratiei.