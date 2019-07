Bogdan Chisevescu, medic stomatolog din Timisoara, a decis sa incheie socotelile cu viata. Acesta a lasat un mesaj e Facebook, iar apoi s-a sinucis.



Un barbat de 39 de ani din Timisoara, medic stomatolog, casatorit si tata al unui baiat de 4 ani, a murit dupa ce si-a taiat venele si apoi s-a spanzurat. El explica, intr-un mesaj de adio pe Facebook, ca relatia cu sotia sa s-a degradat atat de mult, incat aceasta a ajuns chiar sa il loveasca. Iata postarea sa, inainte de a-si lua zilele:

"Am construit impreuna un camin pentru familia noastra, ulterior mi-ai reprosat ca atunci, in perioada aia in care eu mergeam la doua locuri de munca si in rest faceam munca de constructii pentru caminul nostru, eu te-am neglijat pe tine si ai simtit ca nu iti mai ofer sprijin moral. In cele doua luni in care eu renovam apartamentul dormind 5-6 ore pe noapte poate as fi avut si eu nevoie de sprijin moral. A urmat afectiunea mea de coloana vertebrala, care m-a tinuit la pat si m-a adus in depresie, momente care au fost dificile pentru amandoi si in care as fi avut mult mai multa nevoie de sustinere morala, nu de critici si certuri.

”Pentru tine in schimb cuvintele au o importanta mai mare decat orice, si in deosebit de multe cazuri ai scos din context partea negativa a ceea ce spuneam, chiar daca afirmatia intreaga era pozitiva. Anul trecut in iulie m-ai intrebat: «spune-mi lucruri pe care le admiri la mine», printre alte raspunsuri am zis: «te admir cat de bine te descurci cu gestionarea cabinetului in care lucram, chiar mai bine decat mine, mai ales ca initial nu credeam ca te vei descurca pentru ca nu aveai experienta necesara». Ai transformat afirmatia mea pozitiva intr-un scandal penibil in care ai ajuns sa ma bati in fata copilului nostru si a mamei tale. Din momentul acela te-ai racit fata de mine lent, pe zi ce trecea, si, eu imatur fiind inca in gandire nu nu am inteles cata nevoie avem de ajutor. De abia dupa 6 luni de zile am inteles, incet, incet unde gresesc in gandire, ca om, si in relatia cu tine si cu oamenii din jurul meu. Orice imbunatatire am facut la modul meu de a gandi nu te-a mai interesat, din contra, desi te-am implorat sa nu inrautatesti ceea ce mai ramasese intre noi, ai facut-o cu buna stiinta.

”Pentru orice faci rau si deplasat tu iti gasesti mereu o scuza, iar eu care sufar infiorator din dragoste nu am dreptul niciodata sa ma apar in fata ta si, in ochii tai, pentru tine tot ce fac si zic eu este rau. Acum pot spune impacat ca este penibil ce faci de un an de zile, adica incerci sa te scapi lent amiabil de mine incat tu sa beneficiezi de toate avantajele din partea mea, adica a unui om care te iubeste si isi iubeste copilul. De ce? Pentru ca nu iti poti ierta faptul ca esti violenta cand iti pierzi controlul? (…) Dragostea si altruismul au niste limite. E momentul ca si eu sa fiu egoist, pentru ca nu mai pot suferi mai mult de atat! Viata mea a devenit un chin infiorator! Tuturor celor care v-am gresit va spun sincer ca imi pare rau”, si-a incheiat victima mesajul.