O femeie in varsta de 39 de ani a murit dupa ce a fost impuscata accidental de fiul ei in varsta de 7 ani, in vestul Mongoliei, relateaza miercuri agentia Xinhua.



Incidentul a avut loc marti in Govi-Altai, conform departamentului de politiei al provinciei, scrie Agerpres. In urma investigatiilor preliminare, anchetatorii suspecteaza ca baiatul de 7 ani si-a impuscat accidental mama, a anuntat departamentul de politie. Sora baiatului, in varsta de 5 ani, a fost la randul ei grav ranita, a precizat politia. Ancheta este in curs de desfasurare, au precizat autoritatile care au recomandat populatiei sa nu lase armele de foc in locuri in care copiii au acces. Incepand din 2014, circa 47.000 de arme de foc au fost inregistrate legal in Mongolia, 94% dintre acestea fiind detinute pentru vanatoare, potrivit datelor oficiale de la Biroul National de Statistica.

