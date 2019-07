Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis atentionari de calatorie pentru Italia si Croatia.



"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, conditiile meteorologice se vor inrautati incepand cu seara zilei de 9 iulie 2019, caracterizate de intensificari ale vantului si scaderi de temperatura, indeosebi in regiunile din estul si sudul tarii.

Autoritatile locale au emis, pentru ziua de 10 iulie 2019, cod portocaliu de furtuna, precipitatii intense si intensificare a vantului in regiunile Knin, Istria, Split, Dalmatia, canalul Velebit, golfurile Kvarner si Kvarneric, precum si cod galben pentru regiunile Karlovac, Gospić, Rijeka si Dubrovnik.

Autoritatile croate avertizeaza cu privire la posibilitatea existentei unor disfunctionalitati in reteaua electrica.

Pentru informatii actualizate, se recomanda consultarea paginilor de Internet ale Institutului Hidro-Meteorologic National, Automobil Clubului Croat, Companiei Nationale Croate de Cai Ferate, Autoritatii Portuare Croate si a Agentiei Croate de Aviatie Civila.

De asemenea, in perioada 9-10 iulie 2019, mai multe regiuni din zona de centru-nord a Italiei se vor confrunta cu fenomene meteorologice intense, sub forma de ploi si furtuni. Astfel, a fost emis cod galben de precipitatii intense, grindina, furtuni si intensificari ale vantului in regiunile Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Toscana si in Provincia Autonoma Trento.

Pentru informatii actualizate cu privire la starea vremii, recomandam consultarea site-ului Serviciului de Protectie Civila si a site-ului Serviciului Meteorologic al Aeronauticii Militare italiene", arata MAE.