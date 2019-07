Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sustine ca Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul.



"Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul.

Este un lucru exceptional pentru fermieri, nemaiintalnit, pentru ca in 2017 am avut 9 recorduri istorice, in 2018 am avut sase si acum spun ca nu ne mai dam jos de pe podiumul UE, pentru ca fermierii s-au dotat, au indemanarea necesara tehnologica, respecta tehnologiile, bravo lor, se lupta in conditii extraordinare, iar statul este aproape cu subventiile si la timp", a spus Daea, la TVR 1, potrivit cotidianul.ro.