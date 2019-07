"«Expertii» astia de la GRECO juri ca sunt de pe la noi. Atat de ilogica si de bizara este recomandarea lor! Bine ca nu ne cer sa ne desfintam cu totii. Ca unii aplaudau si asta!", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook.

Romania a facut foarte putine progrese in adoptarea de masuri pentru a preveni coruptia in randul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor si pentru a raspunde la ingrijorarile legate de controversata sa reforma a sistemului judiciar, atrage atentia organismul anticoruptie al Consiliului Europei, GRECO, in doua rapoarte facute publice marti, exprimandu-si preocuparea profunda in special in legatura cu faptul ca autoritatile romane au ignorat complet recomandarea de a se renunta la crearea sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.