Circa 100.000 de cazuri de cancer ar putea fi prevenite in Marea Britanie in urmatorii 40 de ani cu ajutorul unui vaccin contra virusului papiloma uman (HPV) care cauzeaza aparitia cancerului de col uterin, oral, anal si la nivelul zonei genitale, au anuntat marti autoritatile sanitare britanice, citate de Reuters.



Experti din cadrul directiei britanice pentru sanatate publica, Public Health England (PHE), au anuntat extinderea programului de vaccinare care va include si baietii, nu doar fetele, si au adaugat ca planul de imunizare va contribui la prevenirea a circa 64.000 de cazuri de cancer de col uterin si a aproape 50.000 de alte cazuri de cancer pana in 2058, an in care se vor implini 50 de ani de la introducerea programului de vaccinare anti-HPV in Marea Britanie.

HPV este un virus cu transmitere sexuala asociat cu peste 99% dintre cazurile de cancer de col uterin, dar si cu 90% dintre cazurile de cancer anal, 70% dintre cazurile de cancer vaginal si vulvar si cu peste 60% dintre cazurile de cancer penian, scrie Agerpres.

Potrivit PHE, incepand de anul acesta din luna septembrie baietii cu varste de 12 si 13 ani din Marea Britanie vor putea fi vaccinati in cadrul programului guvernamental.

De la debutul programului de vaccinare anti-HPV pentru fete in Marea Britanie, in 2008, studiile au demonstrat ca infectiile cu unele dintre cele mai importante tulpini de virus au scazut cu 86% in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16 si 21 de ani in Anglia. Totodata, un studiu efectuat in Scotia a demonstrat ca vaccinul a redus cu pana la 71% cazurile de pre-cancer de col uterin la femei.

''In zece ani, vaccinul (anti-)HPV s-a bucurat de succes protejand fetele de aparitia cancerului de col uterin in perioada adulta'', a declarat Robin Weiss, profesor de oncologie virala la University College London. In opinia sa, extinderea programului anti-HPV ''ar trebui sa fie o situatie din care toata lumea are de castigat''.

''Este clar... ca baietii vaccinati vor beneficia la randul lor de protectie contra cancerului penian si anal si de un grad mai scazut de risc de cancer de cap si gat'', a adaugat profesorul.