Pisicile sunt, in opinia multor iubitori de animale, companioni ideali, insa pentru fauna salbatica din Australia ele reprezinta o amenintare letala, fiind responsabile anual de uciderea a 2 miliarde de reptile, pasari si mamifere, conform unui studiu publicat marti, citat de agentia Xinhua.



Cercetarea a fost publicata intr-o carte semnata de trei proeminenti oameni de stiinta australieni din domeniul protectiei mediului, profesor John Woinarski de la Universitatea Charles Darwin, profesor Sarah Legge de la Universitatea Nationala din Australia si profesor Chris Dickman de la Universitatea din Sydney.

Intitulata ''Cats in Australia: Companion and Killer'' (Pisici in Australia: companion si ucigas), cartea exploreaza istoria si efectele introducerii pisicilor pe continentul sudic, dar si unele dificultatile pe care le implica incercarea de stopare a influentei pe care acestea o au, scrie Agerpres.

Potrivit lui Legge, pisicile reprezinta cauza principala a cel putin doua treimi dintre cazurile de disparitie a mamiferelor din Australia inregistrate in ultimii 200 de ani, insa majoritatea proprietarilor de feline nu sunt constienti de amploarea daunelor produse de aceste animale. ''In medie, fiecare pisica domestica omoara 75 de animale pe an, insa multe dintre aceste prazi nu sunt observate de proprietarii lor'', a declarat Legge.

Desi aceasta cifra ar putea parea mica in comparatie cu cele 740 de animale ucise in medie in fiecare an de pisicile salbatice, ''in zonele urbane, densitatea pisicilor este mult mai mare - peste 60 de pisici pe kilometru patrat'', a explicat Legge. ''Ca urmare, pisicile din mediul urban omoara anual mai multe animale pe kilometru patrat decat pisicile din salbaticie'', a adaugat specialista.

In opinia lui Woinarski, problema reducerii impactului asupra mediului este una complicata din cauza relatiei de afectiune pe care multi oameni o au cu aceste animale. ''Pisicile au imblanzit oamenii in urma cu circa 4.000 de ani si de atunci s-au folosit cu viclenie de ei pentru a le oferi hrana, confort si siguranta, dar si pentru a se raspandi si cuceri aproape intreaga lume'', a declarat profesorul.

''Vrem sa ii alertam si sa ii informam pe toti australienii cu privire la amenintarea pe care o reprezinta pisicile la adresa faunei noastre salbatice - comunitatea noastra si guvernantii trebuie sa gestioneze aceasta amenintare in mod mult mai eficient daca vrem sa conservam fauna salbatica unica din Australia'', a adaugat Woinarski.