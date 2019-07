Ministrul de Interne, Carmen Dan, sustine ca ar fi necesara imbunatatirea legislatiei electorale.



"Eu cred ca beneficiul acestei analize consta in demersul de imbunatatire a legislatiei electorale. Pana la urma, asta trebuie sa conteze. Si, referitor la acest aspect, eu cred ca Romania este un stat atat de democratic, incat sa ne permitem sa ne exercitam dreptul la vot fara sa existe paza armata, asa cum dispune legislatia electorala in prezent. Nu mai vad justificarea acestei reglementari, motiv pentru care noi am propus sa ne tinem in responsabilitate paza sectiilor de votare, dar nu intelegem de ce trebuie sa fie inarmata", a spus Carmen Dan, citata de jurnalul.ro.

Chestionata daca softul pentru alegeri ar trebui sa fie facut de o firma privata, raspunsul ministrului a fost: "Da, aprecierea mea asta ar fi, ca acest sistem n-ar trebui sa fie in competenta si responsabilitatea exclusiva a unui serviciu special. Daca ne dorim un proces electoral transparent, atat timp cat avem o autoritate independenta, cum este AEP, care ar putea sa preia si aceste prerogative. Eu cred ca s-ar elimina in felul acesta suspiciuni ca in procesul electoral ar putea fi imixtiuni".