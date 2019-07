Romania a facut foarte putine progrese in adoptarea de masuri pentru a preveni coruptia in randul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor si pentru a raspunde la ingrijorarile legate de controversata sa reforma a sistemului judiciar, atrage atentia organismul anticoruptie al Consiliului Europei, GRECO, in doua rapoarte facute publice marti, exprimandu-si preocuparea profunda in special in legatura cu faptul ca autoritatile romane au ignorat complet recomandarea de a se renunta la crearea sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.



Prin urmare, GRECO face apel la autoritatile romane sa ia masuri hotarate pentru a obtine progrese tangibile cat mai repede posibil, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Europei. In acest context, GRECO saluta anuntul facut de premierul Viorica Dancila la 4 iunie privind intentia de a renunta la controversatele reforme din domeniul justitiei.

Intr-un raport de evaluare a progreselor in implementarea masurilor recomandate in 2015 pentru a preveni coruptia in randul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, GRECO precizeaza ca Romania a respectat pe deplin doar patru dintre cele 13 recomandari. Autoritatile romane au implementat partial trei recomandari si nu au implementat sase.

Intr-un raport de follow-up de evaluare a respectarii recomandarilor transmise intr-un raport ad-hoc privind reforma judiciara pregatit in cadrul procedurii urgente de evaluare din 2018, GRECO releva ca autoritatile au implementat doar una dintre cele cinci recomandari, scrie Agerpres.

In privinta parlamentarilor, GRECO evidentiaza ca autoritatile romane nu au revizuit inca, asa cum a fost cerut, regulile si practicile procesului legislativ. In ciuda apelului GRECO de a limita folosirea procedurilor de urgenta la circumstante exceptionale, autoritatile au continuat sa le foloseasca pentru a adopta amendamente juridice importante.

Organismul anticoruptie al Consiliului Europei evidentiaza de asemenea, printre neajunsuri, lipsa unui mecanism eficient de aplicare a codului de conduita pentru parlamentari si sfera limitata a incriminarii conflictelor de interese.

GRECO isi exprima de asemenea regretul ca inca nu a fost introdus un set solid de restrictii in privinta cadourilor pentru parlamentari si ca aplicarea sanctiunilor pentru parlamentarii care au fost gasiti incompatibili sau in conflict de interese in urma unei decizii finale a instantei ramane ineficienta in practica. Nu au fost inregistrate progrese nici in privinta implementarii regulilor pentru reglementarea activitatii de lobby, se mai mentioneaza in comunicatul de presa.

GRECO recunoaste ca un pas pozitiv revizuirea sistemului de imunitati de catre Camera Deputatilor si introducerea de criterii si de fundamente pentru ridicarea imunitatii parlamentare, dar face apel la autoritati sa adopte prevederi similare si pentru Senat si sa asigure implementarea lor eficienta.

In privinta reformelor din sistemul de justitie, GRECO atrage atentia ca majoritatea incercarilor recente ale autoritatilor romane de a reduce statutul limitarilor pentru anumite fapte de coruptie, daca vor fi trecute intr-o lege, ar submina grav lupta impotriva coruptiei.

Adoptarea de catre Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a Planului de Integritate pentru sistemul judiciar introduce cateva masuri de constientizare privind prevenirea si combaterea coruptiei, dar exista nevoia de a intari rolul si eficienta managerilor din cadrul instantelor si parchetelor.

GRECO critica in special lipsa de actiune pentru rezolvarea nevoii unor criterii obiective de selectie in numirea si demiterea procurorilor si pentru intarirea rolului CSM in acest proces. Organismul anticoruptie al Consiliului Europei isi exprima de asemenea regretul ca amendamente legislative recente si jurisprudenta Curtii Constitutionale au sporit rolul executivului in numirea procurorilor de rang inalt.

De fapt, consecintele amendamentelor legislative cu privire la functiile de procuror de rang inalt din Romania constituie o chestiune extrem de ingrijoratoare pentru GRECO. Atacurile neintrerupte ale actorilor politici asupra procurorilor de rang inalt, demiterea sefei Directiei Nationale Anticoruptie (Laura Codruta Kövesi - n.r.) si incercarea de a-l demite pe Procurorul General (Augustin Lazar - n.r.) intaresc suspiciunile in privinta obiectivelor reale ale acestor amendamente, adoptate prin proceduri de urgenta si prin nerespectarea standardelor statului de drept, se mai precizeaza in comunicat.

In continuarea sa la raportul de evaluare ad-hoc din 2018, GRECO recunoaste unele progrese obtinute prin eliminarea incompatibilitatilor pentru judecatori si procurori si saluta unele masuri initiale in privinta pensionarii anticipate a procurorilor si judecatorilor. Totusi, institutia isi exprima regretul ca nu au fost obtinute inca rezultate tangibile pentru a rezolva majoritatea lipsurilor existente.

GRECO isi exprima ingrijorarea profunda in legatura cu faptul ca autoritatile au ignorat complet recomandarea de a se renunta la crearea sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Raportul atrage atentia ca noua legislatie include mai multe amendamente privind numirile si demiterile procurorilor de rang inalt, independenta functionala a procurorilor, responsabilitatea personala a judecatorilor si procurorilor, care, luate impreuna, reprezinta amenintari serioase la independenta sistemului judiciar.

Pentru ca problemele mentionate in raportul ad-hoc sunt extrem de relevante pentru a patra runda de evaluare a masurilor anticoruptie in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, GRECO a decis sa continue sa evalueze respectarea de catre Romania a recomandarilor incluse in cele doua rapoarte.

Avand in vedere faptul ca aspectele vizate de raportul ad-hoc sunt in mod special relevante pentru temele examinate in cadrul celei de-a patra Runde de evaluare a masurilor anticoruptie in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, GRECO decide sa continue sa evalueze conformitatea Romaniei cu recomandarile in curs de implementare cuprinse in cele doua rapoarte in cadrul procedurii de conformitate in curs de desfasurare aferente Rundei a patra de evaluare.

Luand in considerare faptul ca nivelul respectarii recomandarilor ramane "global nesatisfacator", Romania va ramane supusa procedurii de monitorizare a GRECO.

GRECO a cerut autoritatilor romane sa raspunda in privinta progreselor inregistrate pana la 30 iunie 2020.