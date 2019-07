Doar o jumatate dintre candidatii din judetul Harghita la Bacalaureat au reusit sa promoveze aceste examen, existand si cinci licee in care niciun elev nu a obtinut nota de trecere.



Niciun candidat harghitean nu a reusit sa obtina media zece la aceasta sesiune a Bacalaureatului.

Potrivit informatiilor furnizate de inspectorul scolar general adjunct Cristinel Glodeanu, in aceasta sesiune s-au inscris 2.228 de candidati (atat absolventi ai promotiei din acest an, cat si ai promotiilor anterioare), iar la toate probele s-au prezentat 2.128, reusind sa promoveze examenul 1.071 dintre acestia, adica 50,33%.

Cei mai multi candidati, respectiv 401, au obtinut medii intre 7 si 7,99, 340 de candidati au avut medii intre 8 si 8,99, intre 9 si 9,99 au fost 102 medii, iar medii intre 6 si 6,99 au obtinut 228 de elevi.

Cel mai bun procent de promovare la Bacalaureat l-a obtinut, la fel ca si in anii precedenti, Colegiul National "Marton Aron" din Miercurea Ciuc, unde au promovat 90,82%.

Pe locul doi s-a situat Liceul Teologic Romano-Catolic "Segito Maria", cu un procent de 81,32%, urmat de Colegiul National "Octavian Goga", cu 78,10%, ambele unitati scolare fiind din Miercurea Ciuc.

In Harghita exista si cinci licee in care nici un candidat nu a reusit sa obtina medii mai mari de 6 si sa promoveze examenul.

Este vorba despre Liceul Tehnologic "Gábor Áron" din Vlahita, Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" din Ditrau, Liceul Tehnologic "Tivai Nagy Imre" din Sanmartin, Liceul Tehnologic "Zeyk Domokos" din Cristuru Secuiesc si Liceul Tehnologic "Zimmethausen" din Borsec.

Intrebat cum apreciaza rezultatele din acest an de la Bacalaureat, cand procentul de promovare este mai mic decat in anul precedent, inspectorul scolar general adjunct a spus ca nu se pot face comparatii, pentru ca sunt generatii diferite, dar ISJ va solicita o analiza a rezultatelor realizata de fiecare unitate scolara in parte.

"Vom solicita ca in fiecare scoala sa se faca o analiza pertinenta vizavi de rezultatele obtinute, inclusiv pe fiecare disciplina in parte si vom incerca sa vedem ce masuri remediale pot fi luate la fiecare unitate de invatamant, pentru imbunatatirea procentelor. Avem speranta ca procentul sa creasca dupa sesiunea a doua. Cred ca pentru unii elevi a fost o prima incercare, poate ca a fost prima confruntate cu un examen de maturitate si poate ca vor intelege ca trebuie sa invete un pic mai aplicat pentru a putea sa promoveze acest examen", a declarat, pentru Agerpres, inspectorul scolar general adjunct, Cristinel Glodeanu.