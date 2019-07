Uniunea Salvati Romania a depus, alaturi de PNL, o sesizare de neconstitutionalitate cu privire la Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, lege initiata de Florin Iordache si Carmen Dan.



"«De la primele proteste generate de OUG 13 si cu atat mai mult de la 10 august incoace, PSD si ALDE nu viseaza decat la intarirea organelor de forta ale statului si la crearea cadrului legal care sa permita puterii inabusirea oricarei forme de revolta populara. Este inadmisibil ca institutiile statului sa fie folosite de politicieni impotriva propriului popor, iar aceasta lege exact asta face, creeaza parghiile pentru ca Politia si Jandarmeria sa-i bata pe protestatarii pasnici sau sa-i duca la sectie si sa-i tina, fara justificare, cat vor mai marii zilei. Sa nu uitam ca nici acum, la aproape 11 luni de la protestul din 10 august, cei care au ordonat gazarea si agresarea manifestantilor pasnici nu au raspuns in fata legii, iar PSD si ALDE, cu sprijinul UDMR, mai fac acum un pas prin care sa-i reduca pe romani la tacere», a declarat deputatul USR Stelian Ion, vicelider al grupului USR din Camera Deputatilor.

USR argumenteaza, in sesizarea depusa la CCR, ca prevederile legii incalca art. 1 alin. (5) si art. 53 din Constitutie, care stabilesc ca 'in Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie', respectiv cadrul in care poate fi restrans exercitiul unor drepturi sau al unor libertati.

Sintagma 'motive verosimile', invocata in mod repetat in lege drept premisa pentru restrangerea unor drepturi si libertati fundamentale, nu este definita in legislatia din domeniul ordinii si sigurantei publice, astfel ca este vorba de o lipsa de claritate a prevederilor legii. In lipsa unei definitii legale care sa clarifice intelesul acestei sintagme, se poate constata ca standardul existentei unor 'motive verosimile' nu impune, in fapt, existenta niciunui element obiectiv, cuantificabil, in virtutea caruia politistul sa poata actiona.

De asemenea, legea nu reglementeaza cu claritate faptul ca folosirea mijloacelor de constrangere trebuie realizata exclusiv cand comportamentul persoanei vizate o impune in mod strict necesar si nici nu stabileste o ierarhie clara a mijloacelor de constrangere, ceea ce creaza posibilitatea restrangerii exercitiului unor drepturi si libertati in mod abuziv.

USR considera si ca legea prin care sunt sporite puterile Politiei si Jandarmeriei incalca art. 20 alin. (2) si art. 22 din Constitutie, referitoare la Tratatele internationale privind drepturile omului, respectiv la dreptul la viata si la integritate fizica si psihica.

Este vorba despre faptul ca legea introduce o prezumtie de legitima aparare in favoarea politistului, care va fi, astfel, indrituit sa riposteze. Or, o astfel de solutie legislativa incalca Codul european de etica al Politiei, dar mai ales jurisprudenta CEDO, avand potentialul de a pune in pericol o serie de valori constitutionale, precum viata sau integritatea fizica si pshica", se arata intr-un comunicat USR.