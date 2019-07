Doua surori de 9 si 12 ani, din localitatea Ramnicelu, judetul Buzau, au murit, luni, dupa ce au intrat in raul Ramnicu Sarat si nu au mai putut iesi la mal.



Conform reprezentantilor Politiei Judetene Buzau, cele doua fetite, in varsta de 9, respectiv 12 ani, ar fi intrat in raul Ramnicu Sarat, impreuna cu un frate mai mic, de 7 ani.

La un moment dat, cele doua fete ar fi ajuns intr-o zona cu excavatii, unde apa se adanceste brusc si nu au mai putut iesi. Fratele lor mai mic a fost cel care a anuntat parintii, iar cele doua fete au fost aduse la mal de catre localnici si rude, scrie News.ro.

In momentul in care au sosit echipajele medicale, fetele erau inconstiente, una dintre ele, in stop cardio respirator, fiind declarata decedata la fata locului, intrucat manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.

Cea de-a doua a murit la Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat, unde fusese transportata.