Analistul politic Ion Cristoiu afirma ca Elena Udrea a revenit in Romania din doua motive, unul dintre acestea fiind faptul ca este principala beneficiara a deciziei CCR privind completurile de 3.



"Sunt doua motive pentru care Elena Udrea cred eu ca a revenit in tara, intelegand ca a plecat din Costa Rica. Primul, pe care il stiu numai eu sau il banuiesc numai eu, tine de cartea anuntata de Elena Udrea, ca a lucrat, lucreaza la ea sau a terminat-o, o carte pe care mi-a semnalat-o mie si m-am angajat public ca o vom tipari la Editura Mediafax sub supravegherea mea. Din cate am inteles, din corespondenta minima cu Elena Udrea, pe aceasta tema, ea era in Costa Rica, probabil ca se va relua discutia odata ajunsa in Romania, aceasta carte se refera la cosmarul prin care a trecut in Costa Rica. E clar ca, plecand de la subiectul cartii ca Elena Udrea nu se simte deloc bine in Costa Rica, nu numai in inchisoare, ci si in realitatile din Costa Rica, si doi, ca daca la un moment dat si intentioneaza sa publice o asemenea carte, chiar fragmente din ea, ar deranja enorm autoritatile din Costa Rica. De asta cred ca a plecat", a declarat Ion Cristoiu, potrivit Mediafax.

Jurnalistul a spus ca un alt motiv pentru care Elena Udrea s-a intors in tara este decizia CCR privind completurile de 3, care este in avantajul ei.

"Al doilea motiv al venirii surprinzatoare si pentru mine, trimite la decizia CCR privind completurile de 3. La emisiunea "Gandurile lui Cristoiu" m-am intrebat, dupa asta am reluat aceasta intrebare si in comentariile de pe cristoiublog.ro, cine sunt cei care beneficiaza de aceasta decizie deoarece e limpede ca nu Liviu Dragnea pe care din start trebuie sa-l scoatem dintre beneficiari. S-a publicat o lista la vremea respectiva, pe primul loc era Valcov. Era la un moment si Elena Udrea. Din start am declarat ca Valcov nu e un personaj important ca sa se dea o asemenea decizie, controversata in continuare, dupa parerea mea, si cand a venit vorba despe Elena Udrea, nestiind ca va veni, am zis, da, poate sa fie o posibila beneficiara. Acum, cand avem stirea ca a venit, va spun ca Elena Udrea este principala beneficiara", a mai spus analistul.

Potrivit lui Ion Cristoiu, in urma deciziei CCR, procesul Elenei Udrea se va relua de la zero.