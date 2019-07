Platforma europeana de transport la cerere Bolt anunta introducerea optiunii de plata in numerar in toate cele trei orase in care compania opereaza, respectiv Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara.





Pentru a plati in numerar, pasagerii trebuie sa deschida aplicatia Bolt si sa selecteze optiunea 'Numerar' din sectiunea 'Plati'. Ulterior, dupa cursa, acestia pot plati cash si vor primi rest de la sofer, daca este cazul. De asemenea, clientii vor primi factura pe e-mail, exact ca in cazul curselor platite cu cardul, informeaza Agerpres. "La Bolt, credem in libertatea de a alege cea mai convenabila metoda de plata. Este foarte simplu sa iti introduci datele cardului in aplicatie si sa calatoresti fara cash, insa, daca pasagerii prefera sa plateasca in numerar, ar trebui sa aiba aceasta optiune", a declarat David Mika, director regional CEE in cadrul Bolt. Bolt are 25 de milioane de utilizatori inregistrati in peste 30 de tari.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre plata, cash, bolt

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×