Mai multi sefi si agenti de la IPJ Timis sunt cercetati in cazul politistului Cristian Amariei, care si-a pierdut viata in timp ce se afla in misiune.



Politia Romana a anuntat, luni, ca s-a finalizat prima etapa a controlului dispus la IPJ Timis, dupa moartea politistului Cristian Amariei, impuscat mortal, pe raza localitatii timisene Izvin, in timp ce se afla intr-o misiune de prindere a unui barbat dat in urmarire.

"Propunerile formulate de comisia de verificare (a IGPR - n.r.) - inaintarea raportului de verificare catre conducerea MAI, in vederea analizarii oportunitatii dispunerii de masuri, potrivit competentei, fata de seful Inspectoratului de Politie Judetean Timis. Competenta, in cazul inspectorilor sefi, apartine Ministerului Afacerilor Interne", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis luni Agerpres.

Comisia a mai propus declansarea cercetarii prealabile fata de alti angajati ai IPJ Timis:

- adjunctul sefului IPJ Timis pe linie de ordine publica,

- seful Serviciului Investigatii Criminale,

- seful Politiei Orasului Recas, seful Serviciului de Logistica,

- agentul din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale

Compartimentul Urmariri, care avea in lucru dosarul urmaritului, adjunctul sefului IPJ Timis pe linie de politie judiciara, seful Serviciului de Ordine Publica si cei doi agenti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Compartimentul Urmariri.

Potrivit IGPR, comisia care a efectuat verificarile in acest caz a constatat ca, in efectuarea actiunii, seful Serviciului Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, desi a fost informat telefonic despre existenta informatiei si initierea actiunii operative de catre subalternii sai, a preluat initiativa in mod exclusiv si a comunicat cu structurile din cadrul inspectoratului, fara a-i comunica direct sefului de inspectorat si fara a-i solicita sprijin in relationarea cu unitatile subordonate acestuia, prin actul de comanda.

"Astfel, informarea s-a realizat impropriu, prin postarea unui mesaj prin reteaua Whatsapp, iar demararea actiunii s-a efectuat fara a exista un feed-back din partea conducerii inspectoratului, care ar fi avut posibilitatea sa dispuna masuri corelative, de natura a preintampina aparitia unor astfel de tragedii (ex: angrenarea luptatorilor SAS sau a altor forte). Pentru avansarea acestei concluzii, in sensul ca postarea unui mesaj pe reteaua Whatsapp de catre seful Serviciului de Investigatii Criminale nu reprezinta un mod eficient si operativ de raportare/informare, comisia a avut in vedere imprejurarea ca este posibil ca persoanele interesate/destinatare sa nu vizualizeze informatiile in timp real", se arata in comunicat.

Potrivit sursei citate, mai mult, desi a fost informat despre actiunea ce urma a fi efectuata pentru prinderea persoanei urmarite, seful Serviciului de Investigatii Criminale nu s-a implicat in efectuarea unor activitati premergatoare declansarii acesteia, precum instruirea fortelor participante sau verificarea dotarii corespunzatoare a acestora si nici nu a desemnat un alt ofiter in acest sens.

Ca atare, in lipsa unui astfel de control din partea acestuia sau a altei persoane desemnate, a fost posibil ca unul dintre politistii participanti la actiune sa actioneze fara armamentul din dotare.

"In sarcina sefului Serviciului de Investigatii Criminale poate fi retinuta si o documentare superficiala asupra periculozitatii persoanei urmarite, imprejurare ce rezulta din efectuarea unor activitati in dosarul de urmarire, ulterior evenimentului. De asemenea, anterior actiunii, nu a fost intocmit un plan in acest sens, acesta fiind redactat, in fapt, ulterior activitatii (la data de 04.06.2019) si asumat prin semnatura de seful Serviciului de Investigatii Criminale, pentru a conferi un caracter de legalitate interventiei din ziua de 02.06.2019", precizeaza IGPR.

Din controlul Politiei Romane mai reiese ca inspectorul-sef al IPJ Timis, desi a luat cunostinta informal despre debutul actiunii prin mesajul postat de seful Serviciului de Investigatii Criminale si a observat ca acesta din urma angrena si alte structuri din cadrul inspectoratului, nu s-a implicat in actul de relationare cu unitatile subordonate, pana la momentul in care a aflat de producerea tragediei.

Repartizarea vestelor antiglont apartine sefului Serviciului de Logistica

"Referitor la repartizarea vestelor antiglont si antiinjunghiere, a stabilit aceasta activitate in sarcina sefului Serviciului de Logistica, insa nu a urmarit ulterior distribuirea efectiva a acestora la structurile subordonate", se mai arata in comunicat.

In ceea ce il priveste pe adjunctul sefului IPJ Timis, IGPR spune ca a aprobat, ulterior desfasurarii actiunii din data de 02.06.2019, Planul intocmit la data de 04.06.2019 de catre seful Serviciului de Investigatii Criminale, pentru a conferi un caracter de legalitate interventiei in care si-a pierdut viata un politist.

"Cercetarile disciplinare vor fi realizate cu celeritate, astfel incat cei responsabili de disfunctionalitatile identificate de comisia de verificare sa fie trasi la raspundere conform legislatiei in vigoare si potrivit gradului de vinovatie a fiecaruia in parte", mentioneaza sursa citata.

Pe 2 iunie, politistul Cristian Amariei a fost impuscat mortal, pe raza localitatii timisene Izvin, in timp ce se afla intr-o misiune de prindere a unui barbat dat in urmarire nationala.