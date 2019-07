Prim-vicepresedinte PNL, Raluca Turcan afirma ca rezultatele de la prima sesiune a Bacalaureatului din acest an arata "esecul" sistemului educational si "incapacitatea Guvernului de a aduce scoala romaneasca in secolul XX".



"Felicitari celor peste 86 de mii de elevi care au reusit sa promoveze examenul de Bacalaureat. Nu trebuie sa uitam insa ca aproape 50 de mii de elevi nu au reusit sa promoveze examenul maturitatii.

Din pacate, nici in acest an Bacalaureatul nu a fost un examen despre capacitatea elevilor de a intelege procese si fenomene si de a-si dezvolta competente si abilitati pentru a se integra in societate si pe piata muncii.

Ce invata copiii dupa aceste examene? Ca au mai putine sanse in viata? Ca tot ce au muncit in ultimii 12 ani nu le va fi de folos? Ca viata este nedreapta cu cei care au posibilitati mai reduse sau care locuiesc in zone izolate?

Turcan: Avem nevoie de schimbari si de ajutorarea noilor generatii sa inceapa viata cu sanse egale

1. Trebuie sa pregatim profesori mai buni prin ”Scolile de PROFESORI”.

2. Avem nevoie de o programa scolara adaptata, un plan-cadru adaptat si examene de final de an care sa evalueze competente, cunostinte si sa directioneze absolventii spre anumite trasee educationale/profesionale.

3. Programele After-School (un tichet in valoare de 400 de lei pentru fiecare copil de a merge la un astfel de program de pregatire) si”Masa la Scoala” (prin care fiecare elev sa primeasca o masa calda sau un pachet alimentar diversificat in valoare de 10 lei/zi) trebuie generalizate", a scris Raluca Turcan pe Facebook