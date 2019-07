Actorul Marian Radulescu a murit, trupul neinsufletit urmand sa fie depus la Teatrul Excelsior luni, intre orele 13:00 - 15:00, potrivit unui comunicat de presa al acestei institutii de cultura.



"Cu adanca tristete anuntam trecerea la cele vesnice a celui care a fost Marian Radulescu, actor al Teatrului Excelsior. A plecat fulgerator dintre noi, lasand in urma nedumerire si durere. A fost un actor devotat Teatrului Excelsior si un coleg apropiat si generos pentru intreaga echipa a teatrului. (...) Inmormantarea va avea loc marti, 9 iulie, la Moreni. Teatrul Excelsior isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indoliate", se arata in comunicatul citat.

Potrivit libertatea.ro, Marian Radulescu s-a sinucis, dupa ce s-a aruncat de la etajul 4 al blocului in care locuia.

Marian Radulescu (1978 - 2019) a facut parte din trupa Teatrului Excelsior din anul 2001, cand a absolvit Universitatea Hyperion, Facultatea de Arte (Actorie), la clasa profesorilor Ion Lucian si Victor Radovici.

Impreuna cu o parte dintre colegii sai, Marian Radulescu si-a urmat profesorii, formand un nucleu de tineri actori la Teatrul Excelsior, care s-a alaturat membrilor fondatori. In aceasta perioada au fost preluate pe scena Teatrului Excelsior spectacolele de absolvire ale acestei promotii, majoritatea in regia lui Victor Radovici, spectacole in care a jucat si Marian Radulescu: "Cocoselul neascultator" de Ion Lucian, "Fetita cu chibrituri", dupa H.C. Andersen, "Badaranii" de Carlo Goldoni si "O noapte furtunoasa" de I.L. Caragiale, mentioneaza sursa citata.

In urmatorii ani a facut parte din distributia spectacolelor pentru copii - "Ninigra si Aligru", dupa Nina Cassian, "Prostia omeneasca", dupa Ion Creanga, "Ora vesela cu talc" de Ciprian Cojenel.

In 2011, la inaugurarea noului sediu al Teatrului Excelsior, Marian Radulescu a jucat in cele doua spectacole pregatite pentru acest eveniment: "Vrajitorul din Oz", dupa Lyman Frank Baum, si "Snoave cu masti" de Ion Lucian. In ultimele stagiuni a avut roluri importante atat in spectacolele pentru copii (Sobol din "Degetica", dupa H.C. Andersen, Fratele mijlociu in "Praslea cel Voinic si merele de aur", dupa Petre Ispirescu), cat si in spectacolele dedicate adolescentilor (Calaul in "Umbre. Un studiu" de Georgiana Barcan si Ilinca-Anamaria Prisacariu, Ghita din "TimeAholics" de Bogdan Capsa, Geronte/Temnicer in "Iluzia comica" de Pierre Corneille).