Ministrul Muncii, Marius Budai, a reactionat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii pensiilor.



"Daca nu era contestata aceasta lege puteam fi cu sase luni inainte. Puteam cumpara aparatura, softuri pentru recalculare, dar nu este acesta un impediment.

Vom face pregatirile necesare pentru marea recalculare a pensiilor. Desi am avut contestata legea la CCR, noi am inclus in bugete maririle. Chiar si cu aceste majorari, in 2021 influenta pensiilor in PIB va fi sub media UE", a spus Budai la Romania TV, citat de adevarul.ro.