75% din totalul cazurilor de cancer pulmonar sunt diagnosticate in stadiu inoperabil, a afirmat vineri presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia.



"Peste 11.000 de romani sunt diagnosticati anual cu cancer pulmonar, zilnic murind 28 de oameni din cauza bolii (in 2018 au fost inregistrate 10.277 decese). Aceasta afectiune reprezinta principala cauza de mortalitate in randul barbatilor diagnosticati cu cancer si se situeaza pe locul 4 in randul femeilor, dupa cancerul de san, de col uterin si cancerul colorectal (...) Suntem in situatia pentru a actiona statul in judecata pentru a avea acces la aceste tratamente care au fost evaluate de Agentia Nationala a Medicamentului", a afirmat Irimia, potrivit Agerpres.

El a spus ca speranta de viata pentru pacientii cu cancer pulmonar ar putea fi chiar dublata prin programe nationale de informare, depistare precoce, prin accesul la investigatii imediate si accesul la tratament, dupa ce aceste investigatii au fost bine conturate de biomarkerii necesari in aceasta forma de cancer.

"Prin toate aceste masuri, de la informare pana la tratament adecvat tintit, putem pana in 2025 sa dublam speranta de viata si in Romania, pentru ca in acest moment suntem pe ultimul loc in UE privind speranta de viata la cinci ani si anume 11% din totalul pacientilor depistati au speranta de supravietuire la cinci ani", a sustinut Cezar Irimia.