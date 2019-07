Iata dialogul dintre Ecaterina Andronescu si prezentatorul TV Cosmin Prelipceanu:

Ecaterina Andronescu: Nu le-am oferit niciun ban! Aveam doua bancnote in mana, nu erau identice, ca sa le demonstrez valoarea. Daca dvs nu intelegeti semnificatia, intrebati-ma si apoi spuneti ca e un gest controversat

Cosmin Prelipceanu: Stiti ce inseamna controversat?

Ecaterina Andronescu: Da. Parerea dvs. nu e corecta. Ceea ce am vrut sa le transmit e mesajul ca ei (studentii -n.red.) au valoare si ca nu si-o pierd indiferent de ce li se intampla in viata. Au valoare si stiu sa se ridice.

Cosmin Prelipceanu: Eu le-as fi spus tinerilor ca orice li s-ar intampla in viata, nu vor fi niciodata calcati in picioare! Dumneavoastra le-ati spus ca daca vor fi calcati in picioare sa stie ca isi pastreaza valoarea

Ecaterina Andronescu: Viata te pune la foarte multe incercari.

Cosmin Prelipceanu: Ati fost calcata in picioare?

Ecaterina Andronescu: - Da, au fost situatii.

Cosmin Prelipceanu: - Eu cred ca nu poti fi calcat in picioare daca nu vrei tu asta.

Ecaterina Andronescu: Inseamna ca ati avut noroc in viata. Succes. Nu pot sa imi permit sa ma joc cu studentii mei. Le-am spus foarte clar ca au valoare. Indiferent de urcusuri sau coborasuri, valoarea le ramane.

Cosmin Prelipceanu: Controversa e ca i-ati intrebat daca le vor

Ecaterina Andronescu: Stiti de ce? Important e ce semnificatie avea raspunsul, ca recunosteau valoarea. Asta era mesajul, valoarea lor. Nu e un experiment nefericit. Vreti sa ma trimiteti la colt. Eu cu gesturile facute in viata am dovedit ca nu imi plac unanimitatile. Fiecare avem dreptul la demnitate.

Cosmin Prelipceanu: De acord, dar in numele demnitatii nu le-as fi oferit copiilor bani niciodata.

Ecaterina Andronescu: Nu le-am oferit bani! Refuz sa accept aceasta apreciere a dumneavoastra! Ce ati spus este total incorect! Nu le-am dat bani! Nici poveste de asa ceva!