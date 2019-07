Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii pensiilor.



"Presedintele Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie, decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

De la 1 septembrie, punctul de pensie va creste la 1.265 de lei.

Proiectul va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei in acest an, un impact de 24,8 miliarde de lei in 2020, de 58,1 miliarde de lei in 2021, iar in 2022, ar urma sa aiba un impact de 81,1 miliarde de lei.