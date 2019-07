Un papagal cacadu cu creasta galbena, filmat in timp ce se leagana, isi intinde gatul si da din cap pe melodii precum ''Another one bites the dust'' (Queen) si ''Girls just want to have fun'' (Cyndi Lauper), a uimit o echipa de oameni de stiinta din Statele Unite care a concluzionat ca dansul nu se limiteaza la oameni, relateaza luni Press Association.



Papagalul Snowball, capabil sa efectueze paisprezece miscari ''spontane, remarcabil de diverse'' pe sonoritatile unor hituri din anii '80, demonstreaza ca dansul nu se limiteaza la oameni, ci este un raspuns la muzica atunci cand anumite conditii sunt prezente in creier. Papagalii au aptitudini vocale deosebite, fiind capabili sa deprinda sunete diverse datorita unor conexiuni auditiv-motorii solide din creier. Autorii unui studiu publicat in jurnalul stiintific Current Biology au incercat sa afle cum a reusit Snowball sa dobandeasca aptitudinile de dansator si daca papagalii sunt capabili sa imite miscari. Ei au continuat: ''O alta posibilitate ar fi aceea ca unele miscari sa reflecte creativitatea. Acest lucru ar fi de asemenea remarcabil, deoarece creativitatea la fiintele non-umane a fost documentata in comportamente cu scopul de a obtine un beneficiu fizic imediat, precum accesul la hrana sau la oportunitati de imperechere''. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. ''Snowball nu danseaza pentru mancare sau pentru a se imperechea; in schimb, dansul lui pare sa fie un comportament social utilizat pentru a interactiona cu ingrijitorii umani (stolul lui surogat)'', au notat oamenii de stiinta. Inregistrarile video au fost filmate in 2008, cand Snowball avea 12 ani, si l-au transformat intr-o adevarata senzatie pe YouTube, clipurile cu el fiind vizualizate de milioane de ori, scrie Agerpres. Un studiu publicat la scurt timp dupa aceea a demonstrat ca papagalul era capabil sa tina ritmul, insa ulterior, proprietara sa si autoare a cercetarii, Irena Schulz, a observat ca Snowball era capabil sa efectueze o gama larga de miscari. Cercetatorii, care au reanalizat inregistrarile video, au concluzionat ca miscarile lui Snowball sunt intentionate si spontane si se manifesta in conditiile prezentei a cinci factori, pe care papagalii si oamenii le au in comun, precum atentia la miscarile comunicative, abilitatea de a le imita si tendinta de a forma legaturi sociale pe termen lung.

