Elena Udrea ar fi plecat din Costa Rica, impreuna cu mama si fiica sa, si s-ar afla in Europa, potrivit Antena 3.



Conform Antena 3, Elena Udrea s-a urcat in avion alaturi de mama si de fiica sa de doar cateva luni, postul de televiziune prezentand si fotografii cu Udrea intr-un avion.

"Din informatiile noastre - in sensul ca nu a vorbit cu nimeni, din ce stim noi - ea trebuia sa se imbarce pentru Londra. Ea trebuia sa se imbarce pentru Londra si sa se intoarca in Costa Rica. Dar faptul ca poza a surprins-o impreuna cu mama si copilul ei a schimbat planul de acum 2-3 zile. (...) Din punct de vedere al legii din Costa Rica, ea nu are voie sa se intoarca in tara de origine. (...) Din zvonurile din Costa Rica ce stiu eu, intentia ei nu mai era sa stea (in Costa Rica, n.r.), intentia ei era sa renunte la aplicatia de refugiu si sa intoarca in Romania in ideea in care ea spune ca nu mai are nicio treaba cu legea si nici ca cei din Romania i-ar pregati ceva gen Radu Mazare, sa scoata din sertare nu stiu ce. (...) Daca este in avionul de Londra, va dau scris ca se intoarce in Costa Rica", a declarat omul de afaceri Cornel Tabacaru, apropiat al lui Udrea si care a trait mai multi ani in Costa Rica, potrivit Digi24.