Realizatorul TV Radu Banciu sustine ca emisiunea pe care o modereaza la B1 TV din 2011 se va incheia in curand.





Anuntul venit dupa ce Banciu a citit in direct o scrisoare de lauda primita de la un fan din SUA: "Parerea mea este ca emisiunea pe care o realizati de ceva vreme e cea mai buna analiza (iertata-mi fie exprimarea) a rahaturilor politice si nu numai, care se intampla in Romania. Vom ramane prieteni fideli ai emisiunii, atat timp cat veti ramane asa: impartiali si onesti".

"Eh, nu vom mai ramane multa vreme asa pentru ca nu o sa mai fim, in orice caz. Dar astazi, pentru ca este o zi de sarbatoare, si pentru ca inca nu m-am consultat cu cine trebuie, nu o sa intru in amanunte. Dar, in orice caz, n-o s-o mai lungim, dragi prieteni. Si va spun asta absolut calm si linistit. Este un anunt final. Deci, aceasta emisiune nu va mai continua la un moment dat. Decizia este deja luata si ea se va termina. Dar, pana cand o vom duce la sfarsit, o sa fim exact asa cum am fost pana acum. Nu se va schimba nimic, doar ca am luat deja aceasta decizie, care-mi apartine numai mie, nu m-am consultat cu nimeni. O anunt public in aceasta seara, in direct, fara sa intru in amanunte, pentru ca este zi de sarbatoare. Este decizia mea si numai a mea, nu poate sa fie schimbata de nimeni", a declarat Radu Banciu, citat de adevarul.ro.