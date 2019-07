Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Justitiei.



"In societatile democratice, justitia independenta este garantia fundamentala pentru infaptuirea dreptatii si mentinerea echilibrului social. Esenta principiului statului de drept consta in respectarea legilor si in asigurarea unei justitii corecte si aplicate egal tuturor cetatenilor.

Pentru a putea fi insa indeplinite aceste deziderate, este nevoie ca legile sa fie accesibile, clare si predictibile. In caz contrar, cand sunt facute schimbari constante, fara o directie unitara, respectul pentru lege are de suferit.

Ultimii ani au fost marcati de incercari repetate de a subordona justitia politicului, prin modificari intempestive ale legislatiei de organizare a sistemului judiciar, ale statutului magistratilor si ale legislatiei penale. Acest asalt a determinat reactia prompta a cetatenilor, a magistratilor, care si-au aparat cu demnitate valorile care le definesc misiunea, a fortelor politice atasate principiilor democratice, precum si a institutiilor europene.

Participarea impresionanta la referendumul din 26 mai a demonstrat, dincolo de orice indoiala, ca romanii sustin valorile europene, statul de drept si isi doresc sa traiasca intr-o tara in care legea este egala pentru toti. Vointa exprimata de cetateni ii obliga pe decidentii politici sa actioneze pentru consolidarea parcursului european al Romaniei si pentru o justitie dreapta. Totodata, acest semnal transmis prin vot trebuie sa ii responsabilizeze si pe toti cei care sunt implicati in asigurarea actului de justitie.

Increderea se construieste prin fiecare interactiune a unui justitiabil cu sistemul judiciar. Initiative precum «Zilele portilor deschise», activitati de educatie juridica in societate sau dezbateri publice autentice conduc la reducerea distantei dintre cetateni si institutii si consolideaza democratia.

Reformele de substanta realizate de Romania in domeniul justitiei, progresele remarcabile care au fost inregistrate in lupta impotriva coruptiei nu trebuie puse sub semnul intrebarii prin demersurile actuale de natura legislativa sau administrativa menite sa le relativizeze. In acelasi timp, societatea romaneasca are nevoie de o dezbatere autentica despre actualele provocari cu care se confrunta sistemul judiciar, de la incarcatura instantelor, lipsa dotarilor logistice, lipsa de investitii in infrastructura, la nevoia de informatizare, cu un impact direct asupra celeritatii solutionarii cauzelor. Aceasta intreaga dezbatere trebuie sa aiba mereu in centrul preocuparilor sale respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului, precum si o viziune pe termen lung, fara de care acest serviciu public, care este justitia, nu isi poate infaptui misiunea.

Felicitari tuturor celor care, prin efort si dedicare, contribuie la infaptuirea actului de justitie in Romania si la respectul fata de lege, ca premisa pentru o societate mai buna!", a transmis seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.