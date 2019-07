Incepand de duminica de la ora 18:00, pana luni dimineata la ora 06:00, "in judetele Arad, Timis, Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mehedinti, Gorj, Dolj, Olt, Valcea, Arges, Dambovita, Teleorman si Giurgiu vor fi perioade, la inceput in sud-vest, apoi si in sud, cu intensificari puternice ale vantului (rafale de peste 80...90 km/h), vijelii, frecvente descarcari electrice, averse torentiale si grindina", se arata in atentionarea cod portocaliu.

Restul judetelor se vor afla sub avertizare cod galben incepand tot de duminica de la 18:00, pana luni la ora 22:00. "Manifestarile de instabilitate atmosferica vor cuprinde si regiunile sudice si estice. Astfel, local si temporar, se vor semnala intensificari ale vantului, vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp", conform meteorologilor.

Duminica, in intervalul 12:00 - 18:00, "in vestul, centrul si nordul tarii si local in zonele montane si submontane, instabilitatea atmosferica se va accentua si se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.

In regiunile sudice si estice, in dupa-amiaza zilei de duminica, vremea va fi calduroasa, local caniculara in Campia Romana, iar disconfortul termic se va accentua".

Judetele aflate in totalitate sub cod galben sunt Satu Mare, Maramures, Suceva, Botosani, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Baia Mare, Mures, Brasov, Sibiu, Alba, Arad, Hunedoara, Caras-Severin si Timis iar Dambovita, Arges, Valcea, Gorj si Mehedinti numai partial.