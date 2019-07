Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, care a participat la festivitatea de absolvire a promotiei "Petrache Poenaru" a Universitatii Politehnica, a mototolit doua bancnote, din dorinte de a-i invata o lectie pe tineri, si anume ca valoare lor ramane neatinsa, chiar daca pot fi calcati in picioare.



"Daca vorbim de valoare, dati-mi voie sa fac aici, in fata voastra o incercare. Imi cer scuze celor care stiu ceea ce vreau eu sa fac acum. Am in mainile mele doua bancnote, una este de 100 de lei, alta este de 10 lei si vreau sa va intreb daca le vreti. Le vreti? OK. Atunci, o sa le mototolesc si o sa va intreb daca le mai vreti", a spus Ecaterina Andronescu.

Raspunsul tinerilor a venit in cor: nu renunta la bancnote, chiar daca sunt mototolite.

"Putem sa mergem mai departe si anume sa le aruncam pe jos si sa le calcam in picioare. Le mai vreti? Da, filosofia acestei experiente este cat se poate de clara, le vreti si mototolite, le vreti si calcate in picioare, pentru ca au valoare. Mesajul meu este urmatorul: daca in viata, pentru ca viata are si urcusuri si coborasuri, daca se mai intampla sa fiti mototoliti sau uneori calcati in picioare nu va pierdeti cumpatul, pentru ca aveti valoare si va respectam si va pretuim pentru valoarea pe care o aveti. Si aceasta valoare v-a fost crescuta in scoala pe care astazi o terminati", a aratat ea, citata de ziare.com.