Prim-ministrul Viorica Dancila se afla in turneu prin tara, alaturi de mai multi ministri. Sambata a mers in Sulina, unde a deschis tabara pentru copiii din diaspora.



Imbracata intr-o rochie inflorata, Viorica Dancila a jucat ping-pong cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici si apoi, alaturi si de Mihai Fifor s-a plimbat desculta pe plaja.

In timpul meciului de ping-pong, cand ministrul a ratat o minge, Dancila a glumit spunand: "Va anunt prima remaniere”.

In egala masura, sefa Executivului si Eugn Teodorovici si-au amintit cum se distrau pe timpuri. "Incercam sa ii povestesc doamnei prim-ministru despre Sulina, cum eu, acum multi ani de zile, veneam an de an la aceasta tabara, in zona, pescuiam, mancam ce gateau localnicii, ciorba de peste cu apa de Dunare are cel mai bun gust. Doamna premier mi-a spus: . Mi-a povestit ca mergea la sala de sport. Trebuie sa aducem aceste obiective la forma initiala si sa va bucurati toti de ceea ce e aici, la Sulina”, le-a spus Teodorovici copiilor de la scoala de vara, citat de hotnews.ro.