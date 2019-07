O comisie comuna a Centrului pentru patrimoniu mondial UNESCO si specialisti in monitorizare reactiva de la Uniunea Internationala de Conservare a Naturii (IUCN) urmeaza sa vina in Romania pentru a evalua modul in care se respecta regulile de administrare a unuia dintre obiectivele sale inscrise in Lista Patrimoniului Mondial, "Padurile seculare si virgine de fag din Carpati si alte regiuni ale Europei".



Situl "Padurile seculare si virgine de fag din Carpati si alte regiuni ale Europei" are paduri amplasate in 11 tari europene, printre care si in tara noastra, ce are inscrise opt rezervatii naturale si codri seculari. Dupa o sesizare, in luna noiembrie a anului 2018, Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO a solicitat lamuriri autoritatilor romane in legatura cu operatiunile de exploatare forestiera in padurile din zonele tampon ale componentelor romanesti ale sitului. "In discutie se afla, in principal, zonele tampon din parcurile nationale Domogled-Valea Cernei si Cheile Nerei-Beusnita, unde s-a inregistrat activitate de exploatare forestiera si exista temerea ca acestea au fost foarte aproape sau chiar adiacente de granitele zonelor componente ale sitului UNESCO. Reprezentantii organismului international nu au siguranta ca taierile de arbori nu afecteaza negativ procesele naturale si, in consecinta, valoarea universala a sitului. Personal, sper ca nu am fost atat de lipsiti de responsabilitate, incat sa periclitam apartenenta noastra la acest important obiectiv de patrimoniu UNESCO, pentru o activitate economica pasagera", a spus deputatul Ionel Palar, presedintele Comisiei pentru relatia cu UNESCO, citat de , a spus deputatul Ionel Palar, presedintele Comisiei pentru relatia cu UNESCO, citat de ziare.com

