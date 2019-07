Un barbat in varsta de 32 de ani care a injunghiat doua persoane la o petrecere, pe fosta iubita si pe fratele acesteia, iar apoi a incercat sa se sinucida cu acelasi cutit a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, insa va ramane sub paza in spital, unde se afla internat din cauza ranilor pe care si le-a provocat.



Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, Dan Ursu, a declarat, sambata, pentru Agerpres, ca procurorii au inceput urmarirea penala pe numele suspectului, pentru tentativa de omor, dupa ce initial cercetarile s-au facut in rem.

"Suspectul a fost audiat in unitatea spitaliceasca, iar ulterior procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventiva, pe care instanta de judecata, prin judecatorul de drepturi de libertati, a admis-o", a declarat Ursu.

Conform sursei citate, chiar daca este in spital, suspectul se afla in arest preventiv, fiind sub paza in unitatea medicala. El va fi transferat doar cand starea sa de sanatate va permite acest lucru. Medicii declara ca starea barbatului este stabila, dupa ce a fost operat.

Surse din randul anchetatorilor au declarat, pentru Agerpres, ca suspectul si-a recunoscut fapta, afirmand ca a vrut sa se razbune doar pe fosta sa concubina, iar apoi sa isi ia viata si ca nu a vrut sa mai raneasca alte persoane.

Femeia pe care a injunghiat-o, in varsta de 24 de ani, este in stare stabila, insa fratele acesteia, in varsta de 22 de ani, este in stare grava, pentru ca a fost injunghiat in zona inimii.

Atacul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, intr-o casa din localitatea aradeana Nadab, unde locuiesc parintii fostei iubite a agresorului, care locuieste in localitatea Olari. El vazuse pe Facebook ca fosta iubita participa la o petrecere si, pe fondul geloziei, a mers sa se razbune pe ea. A intrat in casa unde avea loc petrecerea si a injunghiat-o, dar si l-a ranit si pe fratele acesteia, apoi a fugit.

In aceeasi noapte, politistii l-au gasit pe barbat pe o strada din Olari, in apropiere de casa sa, iar cand a fost somat sa se predea, barbatul s-a intepat cu cutitul in abdomen si in gat. Agresorul a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, unde au fost internate si victimele atacului.