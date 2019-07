La coada Lacului Ursu din Sovata - cel mai mare si mai cald lac salin din lume - se afla un alt loc unic in lume, si anume 'Arboretele de pe Saraturi', adica un munte de sare acoperit cu vegetatie, inclusiv arbori. Un loc asemanator exista doar in Israel, langa Marea Moarta, dar langa acest lac vegetatia este inexistenta, iar zona este pustie si, din acest punct de vedere, arboretele de pe saraturi de la Sovata este unic pe mapamond, fiind inconjurat de o vegetatie extrem de abundenta.



Pentru a pune in valoare unicitatea zonei, Primaria Sovata a semnat cu Agentia de Dezvoltare Regionala Centru, in 26 iulie 2011, contractul de finantare pentru proiectul 'Drumul Sarii Sovata - Reabilitare si extindere infrastructura de vizitare a rezervatiei naturale Lacul Ursu si arboretele de pe saraturi'.

Primarul orasului Sovata, Peter Ferenc, a spus ca pe 'Drumul Sarii' exista Rezervatia 'Lacul Ursu si arboretele de pe saraturi', care se intinde pe o suprafata de 79 de hectare, cuprinde doua lacuri amenajate, Ursu si Alunis, precum si alte patru lacuri neamenajate, respectiv lacurile Rosu, Verde, Paraschiva si Mierlei, scrie Agerpres.

Directorul general al SC Balneoclimaterica SA Sovata, Fulop Nagy Janos, a sutinut ca in Romania statiunile balneoclimaterice sunt sarace in posibilitati de agrement, ceea ce face ca insotitorii celor veniti la tratament sa se plictiseasca.

'In general un pacient care vine pentru probleme de tratament, vine insotit de sot/sotie sau alti membri de familie, iar persoanele care nu vin cu scopul de tratament trebuie sa-si petreaca timpul undeva. Si bineinteles sa aiba si o sedere placuta si un concediu placut, un concediu activ. Ei, pentru acesti oameni, de 10-15 ani incepe sa se faca ceva si in statiunile balneoclimaterice din Romania. Aici ne incadram si noi, Sovata, cu diferite eforturi pe care le face in primul rand administratia publica locala si aici se incadreaza acest proiect, Drumul Sarii. Eu cred ca este benefic pentru toti turistii care vin in Sovata sa poata sa parcurga acest traseu, amenajat in zona lacurilor si a ariei naturale protejate, care este o zona de 79 de hectare de padure si de luciu de apa, care se numeste 'Lacul Ursu si arboretele de pe saraturi', arie naturala protejata. Intrand in aceasta arie naturala protejata, oamenii care o viziteaza isi pot da seama cum de exista in acelasi habitat foarte multa sare, un teren foarte sarat si o vegetatie bogata, chiar as zice eu neobisnuita pentru ariile in care predomina sarea. Acest traseu se parcurge intre lacurile Ursu, Alunis, Rosu si Verde, Lacul Negru si Lacul Mierlei, vazandu-se indicatoare pe care scrie adancimea, lungimea, latimea, concentratia in sare, deci elemente hidro morfologice ale lacurilor dar si ale zonei, asupra vegetatiei care predomina in acest areal. Pana la urma este un loc in care se poate face o plimbare placuta, cu locuri unde se poate servi o apa minerala, o racoritoare, o bere, deci este un loc in care isi regasesc perioada de concediu cei care nu au venit in statiune cu scopuri neaparate de tratament', a sustinut Fulop Nagy Janos.

Pentru a evidentia unicitatea zonei, istoricul Jozsa Andras a realizat o cercetare in urma careia s-a stabilit ca atat Lacul Ursu, care este cel mai frecventat loc de catre turistii care viziteaza Statiunea Balneoclimaterica Sovata, cat si zona, detine trei recorduri mondiale:



primul record mondial este acela ca e Ursu este lacul helioterm cel mai mare si mai cald din lume;



al doilea record ar fi ca este singurul lac cu apa sarata inconjurat de o vegetatie bogata, datorita solului vulcanic care s-a depus in timp;



al treilea record mondial - Lacul Ursu este singurul lac natural din lume al carei data de nastere se cunoaste cu o precizie de un minut.

Acesta sustine ca Lacul Ursu s-a format in 1875, pe data de 27 mai, la ora 11,00, pe locul unei pasuni pe care curgeau doua paraiase, care dispareau intr-o gaura sapata in muntele de sare. Istoricul spune ca, la data amintita, ora 11,00, in urma unei ploi torentiale apele au antrenat fanul si resturile vegetale de pe pasune si au obturat gaura din muntele de sare, iar astfel s-a ajuns la un lac cu o adancime de circa 3.000 de metri.