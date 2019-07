In cadrul unei scrisori deschisa adresata prim-ministrului Viorica Dancila, 50 de personalitati se arata revoltate de planul de instrainare a unei insemnate suprafete de teren aferente muzeului "Grigore Antipa".



"Stimata doamna Prim-Ministru,

Stimate domnule Ministru,

Semnatarii acestei scrisori au luat act cu surprindere de aparitia in spatiul public a unor informatii privind o posibila instrainare a unei suprafete de 5.300 de metri patrati din parcul Muzeului National de Istorie Naturala „Grigore Antipa“ MNINGA) in vederea realizarii unei alte constructii, respectiv a Muzeului National de Istorie a Evreilor si Holocaustului din Romania. Consideram ca orice discutie privind instrainarea unei parti din parcul Muzeului Antipa este complet neavenita in contextul nevoii imperioase de extindere si dezvoltare a Muzeului Antipa.

Ne exprimam, totodata, sustinerea deplina pentru pozitia exprimata deja de conducerea institutiei potrivit careia pastrarea intacta a suprafatei de teren ce apartine muzeului este de o importanta majora, fiind garantul existentei si dezvoltarii Muzeului Antipa si unica sa posibilitate de extindere.

Dezvoltarea patrimoniului si diversificarea activitatilor muzeului din ultimii 100 de ani au amplificat nevoia de spatiu. Muzeul Antipa se confrunta cu o nevoie imperioasa de suplimentare a spatiului de depozitare pentru colectiile sale in continua crestere, de un spatiu adecvat pentru organizarea de expozitii temporare de anvergura, dar si de spatii noi de expunere. Toata aceasta dezvoltare nu poate fi sustinuta in lipsa posibilitatii de extindere a Muzeului.

Consideram ca, in situatia in care ar exista o solutie pentru realizarea unei constructii in curtea Muzeului Antipa, respectand restrictiile impuse de actualele regulamente urbanistice, aceasta trebuie aplicata cu prioritate pentru extinderea Muzeului Antipa.

Sustinem pe deplin realizarea unui Muzeu de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania dar ne exprimam increderea ca Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Guvernul Romaniei vor gasi o modalitate de a oferi un spatiu potrivit acestei noii institutii culturale fara a pune in pericol integritatea Muzeului National de Istorie Naturala „Grigore Antipa“, monument istoric de importanta nationala.

Subliniem faptul ca Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa“ este una dintre cele mai vechi si prestigioase institutii muzeale din Romania, decorat cu Ordinul Meritul Cultural in grad de Comandor, fiind primul muzeu asumat si construit de Statul Roman in forma in care exista astazi. Cu un patrimoniu de aproximativ 2 milioane de exemplare si un numar de vizitatori de 311.639 in anul 2018, Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” este, de asemenea, unul dintre cele mai iubite si vizitate muzee din Bucuresti si din tara.

Cu deosebita consideratie,

Cercetator Speolog Dr. Cristian Lascu, Initiator

Academician Prof. Univ. Dr. Octavian Popescu, Decan, Facultatea de Biologie si Geologie, Universitatea Babes-Boliay, Cluj Napoca.

Academician Dr. Anca Volumnia Sima, Secretar stiintific, Institutul de Biologie si Patologie Celulara „Nicolae Simionescu”, Bucuresti, Academia Romana

Academician Prof. Univ. Dr. Marian Traian Gomoiu

Membru Corespondent al Academiei Romane Dr. Dumitru Murariu, Director Institutul de Biologie al Academiei Romane

Membru Corespondent al Academiei Romane Prof. Univ. Dr. Maria-Luiza Flonta, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti

Membru Corespondent al Academiei Romane Prof. Univ. Dr. Dan Cogalniceanu, Facultatea de Biologie, Universitatea Ovidius Constanta

Membru Corespondent al Academiei Romane Prof. Univ Dr. Mircea Flonta, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucuresti,

Prof. Univ. Emerit Dr. Dan-Alexandru Grigorescu, Universitatea Bucuresti, Presedinte de onoare al Geoparcului Dinozaurilor Hateg, Director stiintific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului

Prof. Univ. Emerit Dr. Angheluta Vadineanu, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti.

Conf. Univ. Dr. Marius Skolka, Decan Facultatea de Biologie, Universitatea Ovidius Constanta

Conf. Univ. Dr. Angela Banaduc, Decan Facultatea de Stiinte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof. Univ. Dr. Marieta Costache, Prodecan, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti

Prof. Univ. Dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti

Prof. Univ. Dr. Alexandru Babes, Departamentul de Anatomie, Biologie Animala, Fiziologie Animala si Biofizica, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti

Prof. Univ. Mihai Emilian Popa, Departamentul de Geologie, Facultatea de Geologie si Geofizica, Universitatea din Bucuresti

Prof. Univ. Dr. Laurentiu Rozylowicz, Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact, Universitatea din Bucuresti

Prof. Univ. Dr. Cristian Ioja, Director al Departamentului Geografie si Mediu, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucuresti

Prof. Univ. Dr. Nicolae Coman, Facultatea de Biologie si Geologie, Universitatea Babes-Boliay, Cluj Napoca.

Conf. Univ. Dr. Carmen Strungaru, Departamentul de Anatomie, Biologie Animala, Fiziologie Animala si Biofizica, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti

Conf. Univ. Dr. Violeta Ristoiu, Departamentul de Anatomie, Biologie Animala, Fiziologie Animala si Biofizica, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti

Conf. Univ. Dr. Andreea-Cristina Staicu, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti

Conf. Univ. Dr. Ing. Zoltan Csiki-Sava, Facultatea de Geologie si Geofizica, Facultatea de Geologie si Geofizica, Universitatea din Bucuresti

Conf. Univ. Dr. Doru Banaduc, Facultatea de Stiinte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Conf. Univ. Dr. Voichita Gheoca, Facultatea de Stiinte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Conf. Univ. Dr. Camelia Ureche, Director departament, Departamentul de Biologie, Ecologie si Protectia Mediului, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau

Conf. Univ. Dr. Dorel Ureche, Departamentul de Biologie, Ecologie si Protectia Mediului, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau

Conf. Univ. Dr. Carmen Gache, Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Conf. Univ. Dr. Victor Surugiu, Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Conf. Univ. Dr. Mircea Mitroiu, Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi

Conf. Univ. Dr. Lucian Parvulescu, Departamentul Biologie-Chimie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timisoara

Asist. Univ. Dr. Alexandru-Florian Deftu, Departamentul de Anatomie, Biologie Animala, Fiziologie Animala si Biofizica, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti

Silviu Apostol, Learning Designer la DataWave, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucuresti

Cercet. St. gr. I Dr. Simion Nicolaev, Director General, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina „Grigore Antipa” Constanta

Cercet. St. gr. I Dr. Manuela Sidoroff, Director General, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti

Cercet. St. gr. I Dr. Adrian Stanica, Director General, Institutul National de Cercetarea Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar Bucuresti

Cercet. St. gr. I Dr. Marian Tudor, Director, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” Tulcea

Cercet. St. gr. I Dr. Sorina Farcas, Director, Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca

Cercet. St. gr. I Dr. Oana Moldovan, Institutul de Speologie „Emil Racovita” Cluj-Napoca

Cercet. St. gr. III Dr Florina Raicu, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” Bucuresti

Cercet. St. gr. III Dr. Valentin Dumitrascu, Institutul de Arheologie „Vasile Parvan” al Academiei Romane

Dr. Alecu DIACONU, Institutul de Cercetari Biologice, Iasi

Dr. Orieta Hulea, Director General, WWF Romania

Dr. Dan Hulea, Director Executiv, Societatea Ornitologica Romana

Dan Barbulescu, Director Executiv, Asociatia Parcul Natural Vacaresti

Dr. Razvan Popescu Mirceni, Director Executiv, Oceanic Club

Dr. Dragos Mantoiu, Presedinte, Asociatia Wilderness Research and Conservation

Ovidiu Rosu, Fundatia Visul Luanei

Mihai Stoica, Director Executiv, Asociatia 2Celsius

Toma Patrascu, Director, Bucharest Science Festival

Claudia Florescu, Grupul de Initiativa Civica Kiseleff", se arata intr-un comunicat remis 9am.