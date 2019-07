Primarul comunei Vorniceni din judetul Botosani, Toader Leampar, a decedat, joi, in unitatea spitaliceasca din orasul Saveni, la scurt timp dupa ce a fost consultat de cadrele medicale.



Unitatea medicala din Saveni este Sectie exterioara a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani, iar primarul a ajuns acolo in urma unui infarct.

O asistenta i-a facut primarului cateva investigatii medicale, deoarece in spital nu se afla niciun medic de garda. Ulterior, omul a decis sa plece, iar pe scari s-a prabusit din picioare.

Dupa incidentul dramatic, asistentele au sunat la 112, iar la fata locului a ajuns un echipaj SMURD cu medic de la Botosani. Insa drumul pana acolo dureaza aproape 40 de minute si, astfel, s-a pierdut timp pretios. Barbatul a fost resuscitat timp de alte 50 de minute, insa fara rezultat, scrie stirileprotv.ro.

Primarul orasului Saveni, Relu Tarzioru, sustine ca la momentul producerii evenimentului in spital nu se afla niciun medic, acestia fiind plecati in concediu.

"Din punctul meu de vedere e o drama, pentru ca mor oameni din cauza incompetentei unor factori de decizii care nu iau decizia de a transfera un medic care ia 200 de milioane lei (20.000 de lei- n.r.) salariu de la Botosani ca sa faca o garda la Saveni, un spital care este in subordinea Consiliului Judetean si al Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani. Pur si simplu au dat concedii la medici si au inchis spitalul. Cineva trebuie sa raspunda pentru asta. Intamplarea face ca a murit un primar, dar putea sa fie orice, putea sa fie un copil", a afirmat Tarzioru.

La spitalul din Saveni lucreaza doar doi medici, dintre care unul este pensionar, iar Camera de Garda are activitatea suspendata intre 26 iunie si 10 iulie, deoarece doctorul care asigura garzile este in concediu. Celalalt medic, de la sectia de Medicina Interna, fusese la lucru, insa isi terminase programul. Asa ca, dupa-amiaza, in toata sectia erau doar doua asistente si o infirmiera, mai scrie sursa citata.