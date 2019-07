Esti constient de beneficiile voluntariatului, crezi in puterea fiecaruia dintre noi de a schimba lumea si, cel mai probabil, la un moment dat in viata ta ai si facut voluntariat, chiar daca asta a insemnat sa strangi gunoaie de prin oras sau sa lucrezi intr-un centru de copii cu nevoi speciale.



In afara de experienta umana pe care volutariatul ti-o ofera si de perspectivele asupra vietii pe care le intelegi mai bine, exista cateva beneficii alea acestuia la care probabil nu te asteptai. Iti spunem imediat patru dintre acestea:

Dezvolta stabilitatea emotionala

Depresia, tulburarea de stres post-traumatic, stima de sine scazuta si chiar tulburarea obsesiv-compulsiva au fost toate ajutate de voluntariat. Atunci cand oamenii cu aceste probleme gestioneaza voluntari, se simt mai conectati cu ceilalti si un sens crescut al scopului, ceea ce ii ajuta la gestionarea mai usoara a problemelor de sanatate. Conexiunea umana si existenta unui scop in viata se traduc prin simptome de o intensitate semnificativ scazuta si functii sociale imbunatatite.

Daca totusi starea de sanatate nu iti permite sa te implici ca voluntar in cauzele in care crezi, la fel de eficient este si sa faci donatii sau sa redirectionezi parte din impozitul pe venit sau din cel pe profit catre o asociatie sau o fundatie care lupta pentru acestea.

Reduce riscul de Alzheimer

Boala Alzheimer a devenit o posibilitate inspaimantatoare pentru milioane de indivizi din intreaga lume. Cu toate acestea, unele cercetari au aratat ca persoanele care fac voluntariat pot prezenta un risc mai scazut de dementa.

Studiile din Jurnalul de Gerontologie indica faptul ca serviciul social imbunatateste elasticitatea creierului. Pe masura ce voluntarii imbatranesc, acestia pot fi capabili sa mentina legaturile din creierul lor, cele care se descompun adesea la pacientii cu Alzheimer. Orice interactiune sociala poate ajuta la intarzierea sau prevenirea bolii, iar voluntariatul poate fi o modalitate fantastica de a face acest lucru.

Ofera perspective mai bune de job

Multi cercetatori au observat ca Milenialii sunt unii dintre cei mai constienti si mai implicati oameni. Ei aleg locuri de munca care reflecta valorile lor si continua sa-si doneze banii, timpul si abilitatile. Saptezeci la suta din Milleniali isi folosesc talentele in cauze caritabile, insa orele lor de voluntariat ii fac si competitivi pe piata muncii.

Alte generatii, de asemenea, constata ca mentalitatea civica a devenit un avantaj la locul de munca. Angajatorii privesc in mod covarsitor mai favorabil solicitantii de locuri de munca care au un istoric de actiuni de voluntariat.

Imbunatateste stima de sine

Atunci cand adolescentii sau tinerii adulti se angajeaza voluntari, ei dezvolta stima de sine, increderea si sentimentele de auto-valoare. Imagineaza-ti cate avantaje poate avea voluntariatul intr-o societate in care tinerii se confrunta in numar coplesitor cu probleme legate de respectul de sine. Ia in considerare avantajele voluntariatului pentru adolescenti si adulti tineri cu tulburari de alimentatie, anxietate sociala si depresie. Voluntariatul ar putea fi un factor care poate schimba radical vietile acestora.

Indiferent care este motivul pentru care voluntariatul ti se pare o idee buna, alege sa te implici intr-o cauza in care crezi si fii sigur ca poti face diferenta in mod semnificativ.