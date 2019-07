Lipsa vitaminelor A, C si D poate provoca probleme in timpul sarcinii, inclusiv o nastere prematura, si poate creste riscul ca nou-nascutul sa dezvolte probleme de sanatate la varsta adulta, potrivit medicului pediatru mexican Alicia Robledo, citata de EFE.



''Daca o femeie a avut probleme de malnutritie in copilarie si adolescenta, in momentul in care ramane insarcinata are deja un dezavantaj care se va repercuta asupra bebelusului, ce s-ar putea naste subponderal sau prematur'', a explicat specialista.

Potrivit acesteia, lipsa vitaminei A afecteaza 20 de milioane de femei insarcinate din intreaga lume si 190 de milioane de copii la varsta scolara. In Mexic, 87 % dintre femeile insarcinate au un deficit de vitamina D, iar 55 % dintre bebelusii nascuti prematur cu o greutate sub un kilogram au carente in ceea ce priveste aceasta vitamina.

De asemenea, 30 % dintre copiii din Mexic cu varste intre 5 si 11 ani au deficienta de vitamina A, iar procentul este mai mare - intre 60 % si 70 % - cand este vorba de adolescenti, a precizat Alicia Robledo, sefa serviciului de ingrijiri intensive a nou-nascutilor la Centrul Medical National, scrie Agerpres.

Lipsa oricareia dintre aceste vitamine poate determina un risc mai mare de infectie perinatala sau de preeclampsie. Printre consecintele lipsei acestor vitamine in cazul bebelusilor se numara greutatea mai mica la nastere sau nasterea prematura, dificultati respiratorii, probleme de dezvoltare si de crestere.

Specialista a recomandat un regim echilibrat si complet in timpul si dupa sarcina, precum si in perioada alaptarii, si a sugerat un tratament complementar cu vitamine pentru viitoarele mame.