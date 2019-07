Medicul nutritionist Serban Damian sustine ca nu exista o cura de slabire ideala, ci trebuie schimbat stilul de viata.



"Nu exista 'cea mai buna cura de slabire', ci modificari ale stilului de viata, care conduc la scaderea in greutate. Desigur, acest lucru include si regimul alimentar, insa nu in sensul clasic de 'cura' sau 'dieta', in care sunt impuse niste reguli stricte, general valabile. Recomand consumul de proteine la fiecare masa, portii mici, o cantitate mare de fibre alimentare, iar activitatea fizica are si ea un rol important.

O alta optiune: atunci cand suntem pe fuga, un substitut de masa (gen batoane sau shake cu proteine, dar si cu putine calorii) alaturi de o bautura fara zahar si un fruct sau un iaurt degresat asigura necesarul de nutrienti si energia pana la urmatoarea masa", sustine expertul, citat de antena3.ro.