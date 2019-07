Numarul persoanelor obeze l-a depasit pe cel al fumatorilor, raportul dintre acestea fiind in prezent de doi la unu, a avertizat organizatia britanica Cancer Research UK potrivit careia greutatea corporala in exces provoaca mai multe cazuri de anumite forme de cancer decat tigarile, relateaza Press Association.



La doar cateva zile dupa ce organizatia s-a confruntat cu critici dupa lansarea in media de socializare a noii sale campanii contra obezitatii, reprezentantii fundatiei au subliniat ca este nevoie de intensificarea eforturilor pentru a-i ajuta pe oameni sa scape de kilogramele in plus si sa isi reduca astfel riscul de cancer.

In Marea Britanie, fumatul continua sa fie principala cauza evitabila de cancer si prezinta un risc de imbolnavire mai mare decat obezitatea. Insa, greutatea corporala excesiva este principala cauza a treisprezece tipuri de cancer si intrece fumatul ca motiv determinant in dezvoltarea a patru tipuri de tumori, a precizat Cancer Research UK.

Analiza organizatiei demonstreaza ca, anual, in Marea Britanie greutatea in exces reprezinta principala cauza de aparitie a cel putin 1.900 de cazuri in plus de cancer colorectal in comparatie cu fumatul. De asemenea, cauzeaza 1.400 de cazuri in plus de cancer de rinichi, 460 de cazuri de cancer ovarian si 180 de cazuri in plus de cancer hepatic, scrie Agerpres.

Potrivit datelor la nivel national, circa unu din trei adulti din Marea Britanie sufera de obezitate, iar cu circa o treime mai multi sunt supraponderali.

Unu din zece copii este obez pana la implinirea varstei de cinci ani, procent ce creste pana la unu din cinci la atingerea varstei de 11 ani.

Conform analizei Cancer Research UK in anul 2017 in Marea Britanie erau circa 13,4 milioane de adulti fumatori erau obezi. Totodata, 6,3 milioane de adulti fumatori nu erau obezi, iar 1,5 milioane erau fumatori.

''Pe masura ce procentul persoanelor fumatoare si obeze creste, poate fi observat clar efectul (...) atunci cand Guvernul implementeaza politici sau cand isi indeasa capul in nisip'', a declarat directorul executiv al Cancer Research UK, Michelle Mitchell.

''Copiii nostri ar putea face parte dintr-o generatie fara fumat, insa am atins un nivel record devastator in ceea ce priveste obezitatea infantila, iar in prezent este nevoie de o interventie guvernamentala imediata pentru a pune capat acestei epidemii'', a adaugat Mitchell.

''Oamenii de stiinta au descoperit pana in prezent ca obezitatea cauzeaza treisprezece tipuri de cancer, insa mecanismele nu sunt complet intelese. De aceea, este nevoie de studii ulterioare pentru a afla mai multe despre modul in care cantitatea de grasime in exces poate conduce la cancer'', a indicat ea.

La inceputul acestei saptamani, Cancer Research UK a fost criticata pentru campania sa care face o paralela intre fumat si obezitate.