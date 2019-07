Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca "nu mai sunt bani dupa ce au dat tot la pensii speciale si functii pentru ei la stat", au loc crime in parcuri, prin orase, "dar CCR ii salveaza pe toti coruptii printr-o decizie mizarabila".



"La ce mai foloseste statul roman?

Doar in ultima saptamana:



nu mai sunt bani dupa ce au dat tot la pensii speciale si functii pentru ei la stat. Asa ca: taie laptele si cornul pentru copiii, transportul catre scoli si banii de la cultura



promit pensii enorme. Si dupa vor sa dea o lege prin care copiii sa isi dea 20% din venit catre parinti si bunici, daca nu - puscarie. Ca nu e prost statul sa dea el pensii, sa platim noi in plus



crime in parcuri, prin orase. Dar CCR ii salveaza pe toti coruptii printr-o decizie mizarabila. Doar asta conteaza.

Eu zic - daca tot sunt asa de mizerabili si incapabili. Sa o faca pe fata macar, ca in evul mediu. Sa isi asume ca sunt doar niste hoti, nu un partid care guverneaza. Taxe de 5-10 la suta (nu 50% pe salarii plus 19% TVA) pentru “protectie” - care sa mearga direct in buzunarele lor, fara nici un serviciu pentru noi. Si platim noi din diferenta banii pentru parinti, pentru spitale, scoli, ne angajam noi firme private care sa ne apere cartierele, si construim noi drumuri (ii dam bani lui Mandache). Sigur iese mai ieftin si mai bine", a scris Caramitru pe Facebook.