Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, critica reducerea de catre Ministerul Sanatatii a finantarii destinate unora dintre pacientii cu boli cardiovasculare.



"Ministerului Sanatatii ne anunta ca astazi, in Romania, aproximativ 60% dintre decese sunt cauzate de boli cardiovasculare. Romania este pe primul loc in Europa la numarul deceselor provocate de aceste afectiuni. Perfect constient de aceste statistici sumbre, Ministerul Sanatatii reduce finantarea destinata unora dintre pacientii cu boli cardiovasculare, prin intermediul Programului National dedicat.

Astfel, costul mediu pentru bolnavii tratati prin dilatare percutanata, programul cu cel mai mare numar de pacienti pe an (15.000) scade cu 10% fata de anul trecut, de la 2.240 lei la 1.994 lei. In cazul programului de chirurgie cardiovasculara, costul per pacient a scazut de la 8.187 de lei in 2018 la 7.680 lei in 2019. Amputarea acestui program are loc in conditiile in care comisiile de specialitate au inaintat in fiecare an, din 2016 pana azi, memorii prin care solicita alocarea unei sume de 15.000 de lei per pacient, pentru a acoperi costurile reale pentru acest gen de interventii.

Bolnavii cu anevrism aortic primesc tratament endovascular primesc cu 5.000 lei mai putin fata de anul trecut.

In ceea ce priveste natura cheltuielilor programului, se mentine in continuare prevederea conform careia suma alocata este destinata doar acoperirii cheltuielilor pentru dispozitive medicale si materiale sanitare specifice, excluzand partea de servicii medicale specifice. Calea ramane asadar deschisa pentru directionarea sumelor in buzunarele unor firme abonate la bani publici, care risca sa devina adevaratele beneficiare ale Programului National de Boli Cardiovasculare in locul pacientilor.

Solicit Ministrului Sanatatii sa citeasca analizele facute de specialistii din subordine si sa suplimenteze aceste sume la urmatoarea rectificare bugetara!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.