Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca ia in considerare retragerea semnaturii de pe legea "Alocatiei pentru parinti", desi se numara printre initiatori.



"La momentul respectiv am considerat ca este o initiativa foarte buna. Dar ulterior am descoperit ca multe dintre acele prevederi se regasesc in Codul Civil in vigoare. Eu ma gandesc sa imi retrag semnatura si o sa discut cu colegii mei pentru ca trebuie sa vedem sa nu cream acel paralelism legislativ. Practic, daca multe dintre ele se regasesc deja, rediscutand ulterior, trebuie sa evitam o zona neconstitutionala", a declarat el, citat de wall-street.ro.

Budai a motivat ideea initiala prin propriul exemplu: "Mama mea a decedat, dar am avut grija de ea pana in ultima clipa. Avem aceasta obligatie morala, daca e sa vorbim asa".

74 de parlamentari, majoritatea social-democrati, au depus un proiect de lege prin care copiii ar putea fi obligati sa-si intretina parintii si bunicii care au nevoie de sprijin material.

Citeste si: Proiect de lege PSD prin care copiii vor fi obligati sa-si intretina parintii si bunicii care au nevoie de sprijin material