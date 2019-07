Judecatorul Cristi Danilet sustine ca trebuie gasite solutii daca in Romania "se vrea justitie".



"Care e diferenta dintre un judecator care nu are insigna la piept si unul care o are?

Care e diferenta dintre un judecator care are baveta curata si unul care o are patata?

Care e diferenta dintre un judecator care are roba din generatia cand aceasta avea buzunare si unul care are roba din generatia de acum, cand aceasta are doar fante?

Si care e, pana la urma, diferenta dintre un judecator care judeca cu roba pe el si unul care nu o poarta?

Va spun eu: e aceeasi ca diferenta dintre un judecator de penal specializat pe cauze de coruptie si un judecator de penal nespecializat pe asa ceva.

Asa ca, haideti sa gasim solutii la problema de azi: daca in tara asta se vrea justitie, nu ne putem bucura cand justitia nu se infaptuieste din motive legale care nu isi au corespondent in realitate de ani de zile. Ci sper ca toti inca ne dorim ca cei vinovati sa raspunda pentru ce au comis, iar cei nevinovati sa scape de proceduri penale. Or, judecatorii specializati nu se fac peste noapte si acest lucru, oricum, nu este necesar. Asa ca propun: eliminarea articolului cu pricina din Legea nr. 78/2000. Simplu si rapid. Iar procesele sa isi urmeze mai departe cursul", a scris Cristi Danilet pe Facebook.