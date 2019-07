Politistii l-au prins, in noaptea de miercuri spre joi, pe barbatul de 33 de ani care a ucis o persoana si a ranit alte cinci in orasul Faget si intr-o localitate invecinata.



UPDATE: În momentul capturării, el era drogat, analizele arătând că el consumase trei tipuri de stupefiante, scrie News.ro.

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Timis au anuntat ca suspectul a fost depistat in localitatea Bichigi, invecinata cu Faget, unde a ajuns cu o a doua masina furata.

Suspectul a fost dus pentru audieri la postul de politie din Faget. Individul în vârstă de 33 de ani a spus că a făcut totul din cauza unei icoane de argint care l-a scos afară din casă la șase dimineața. Tot icoana i-ar fi dat și putere să spargă capul unei femei cu piciorul, scrie tion.ro.

„O icoana dintr-o camera. Am stat intr-un pom. Masina e a unui prieten de la Povergina, care e la pescuit. Icoana dintr-o camera… Icoana care m-a scos afara din casa... m-a scos afara din casa si m-o facut sa am o forta inumana. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul… la 6 dimineata sa ma scoata o icoana… clopote…nu ma agita, ca patesti rau... icoana care m-a scos afara la 6 dimineata… nu ma agresa ca ma gandesc rau... nu ma agresati ca e rau. A fost o forta inumana. Nu am vrut, dar am fost fortat de situatie sa fac rau. Mi s-a promis un alt aspect… icoana efectiv m-a luat dupa ea… merg la puscarie vreo 10 ani, dar mi s-a promis alt aspect. Icoana efectiv m-a luat dupa ea”, le-a spus Ionel Boldea, politistilor, in timp ce era incatusat, potrivit News.ro.

Conform anchetatorilor, primul atac a avut loc asupra unui cuplu aflat in parcul din orasul Faget. Primele informatii aratau ca atacatorul i-ar fi injunghiat pe cei doi soti, concluzia fiind trasa ca urmare a cantitatii mari de sange gasit la fata locului, insa politistii au constatat ulterior ca nu a fost folosit un cutit, ci un corp contondent. Agresorul si-a lovit victimele in mod repetat - barbatul a decedat, in timp ce femeia a ajuns la spital in stare de coma.

Suspectul a fugit apoi cu o bicicleta in satul vecin Temeresti, unde a batut o femeie si alti doi barbati, dupa care a furat un autoturism, lovind cu masina o alta persoana.

Agresorul fusese localizat de politisti imediat, dar a reusit sa treaca de barajul format in Temeresti, desi agentii au tras in directia masinii pe care o conducea trei focuri de arma.