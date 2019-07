Faptul ca romanilor le place sa mearga la terase nu este nicidecum un secret pentru nimeni. Daca este vara si cald afara, cu siguranta terasele vor fi pline, oamenii preferand aerul proaspat de afara in locul celor mai luxoase interioare. Chiar si in zilele foarte calde, vedem deseori oameni care prefera sa stea afara decat in interiorul restaurantelor, unde functioneaza aerul conditionat.



In consecinta, nu ar trebui sa fie deloc surprinzator faptul ca restaurantele, barurile sau cafenelele care au si o terasa au un avantaj fata de celelalte. Acest spatiu nu va atrage insa clienti asa cum ar trebui daca nu este si amenajat corespunzator. Decorul, ambianta si confortul sunt aspecte foarte importante, de care orice proprietar ar trebui sa tina cont, daca vrea ca terasa sa aiba succes. Iata care sunt cele mai importante aspecte pe care ar trebui sa le ai in vedere: 1. Ambianta Ambianta este esentiala pentru crearea unei atmosfere placute si primitoare, care sa invite oamenii sa se relaxeze la aer pe terasa, iar iluminatul joaca un rol central in acest proces. Acest lucru nu pare atat de evident in timpul zilei, insa, odata cu lasarea intunericului, iluminatul poate schimba foarte mult felul in care arata o terasa. Cu ajutorul unor corpuri de iluminat exterior, precum si a unor lumanari, felinare sau chiar a unor seminee pentru exterior, aspectul unei terase poate fi transformat radical, iar asta fara eforturi sau investitii prea mari. De asemenea, un spatiu bine iluminat va iesi mai usor in evidenta fata de alte cladiri din zona atunci cand e intuneric, atragand noi clienti si crescand vanzarile. 2. Muzica Muzica este o parte importanta a experientei pe care o au clientii care se asaza la o terasa. Desigur, oamenii au gusturi si preferinte foarte diferite in ceea ce priveste muzica, insa asta nu inseamna ca nu le poti oferi celor care iti calca pragul o experienta auditiva placuta si relaxanta, care sa ii faca sa revina. Cheia este ca muzica sa se afle in concordanta cu ambianta de pe terasa. E important ca aceasta sa fie adaptata la specificul localului, precum si la gusturile celor care vin acolo. Spre exemplu, muzica de pe terasa unui restaurant ar trebui sa fie relativ calma, pentru ca oamenii sa se poata relaxa in timp ce mananca. In cazul terasei unui bar, muzica poate fi putin mai energica, incurajand clientii sa socializeze sau chiar sa danseze, daca exista un ring. 3. Confortul Clientii care vin pe o terasa vor sa se relaxeze la aer proaspat si sa uite de griji in timp ce servesc o cafea sau un pahar de vin in bataia vantului. Acest lucru nu este insa posibil daca nu depui eforturi pentru confortul lor. Desi este placut pe terasa atunci cand e cald afara, in zilele caniculare situatia se schimba, asa ca e important sa iei masuri, precum instalarea de ventilatoare sau vaporizatoare de apa, care sa limiteze efectele caldurii. De asemenea, e important sa te asiguri ca mobilierul de pe terasa este confortabil si bine intretinut, iar curatenia trebuie sa fie ireprosabila, daca vrei sa atragi trecatorii. 4. Decorul Atunci cand este bine gandit si atent planificat, decorul unei terase poate sa devina o carte de vizita pentru localul de care aceasta apartine. Din fericire, exista multe moduri prin care poti sa imbunatatesti felul in care arata terasa ta. De la poteci pietruite, la iazuri artificiale cu pesti iluminate discret, hamace atarnate intre copaci sau plante exterioare care decoreaza localul, exista numeroase elemente de care te poti folosi pentru a crea o terasa de vis. Iar partea cea mai buna este ca un decor de calitate va contribui foarte mult si la succesul terasei tale. Oamenii vor fi bucurosi sa faca poze cu localul si mancarea, marcandu-si online vizitele, iar acest lucru, la randul sau, va atrage noi clienti care vor repeta acest proces, consolidand reputatia si crescand vanzarile localului.

