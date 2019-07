Constanta, Craiova si Galati sunt cele trei orase care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala Tineretului din Romania” , editia 2020-2021. Programul se afla la cea de-a cincea editie, iar orasul desemnat castigator va purta titlul in perioada 02 mai 2020 – 1 mai 2021, timp in care va implementa si derula un program complex de dezvoltare urbana prin tineri.

Alaturi de dreptul de a purta titlul timp de 365 de zile, orasul castigator va primi si un premiu in valoare de 50.000 de euro oferit de Banca Comerciala Romana, co-initiator al programului.

„Orasele din Romania se confrunta cu pierderea tinerilor. Fie ca acestia considera mai atragatoare oportunitatile din afara tarii sau nu sunt pe deplin multumiti vizavi de evolutia comunitatilor de care apartin, aceasta migratie este o realitate. Cred ca tinerii isi pot croi un viitor chiar in orasele natale si pot contribui la dezvoltarea acestora, dar pentru asta este nevoie ca organizatiile de tineret, sectorul public si cel privat sa conlucreze si sa contureze o viziune comuna, cel putin pe termen mediu. Salut initiativele candidatilor si le doresc mult succes pe parcursul competitiei”, a declarat András Farkas – Grupul PONT, secretar general al Guvernantei pentru Capitala Tineretului din Romania.

Reprezentantii celor trei orase au depus dosarele de canditatura pentru Runda I in format electronic pe platforma de candidatura dedicata. Acestea au prezentat o serie de specificatii tehnice, dar si o scrisoare de motivatie alaturi de descrierea conceptului programului propus.

„Suntem incantati sa vedem evolutia programului si impactul pe care acesta il are in randul tinerilor. Capitala Tineretului din Romania este un program dedicat lor, un program care sa ne ajute sa vorbim mai mult despre ei si despre problemele cu care se confrunta. Ne dorim sa ii pastram in tara, dar incurajarile si promisiunile nu sunt suficiente. Tinerii au nevoie de sustinere si de acess la tot ceea ce inseamna trai decent: job-uri bune, o locuinta, tehnologie, mobilitate si sentimentul de aparteneta sociala; au nevoie de un mediu in care sa le faca placere sa traiasca si sa se dezvolte, iar programul ii ajuta sa isi creeze ei insisi mediul in care isi doresc sa traiasca”, a declarat Nicoleta Deliu, Sef Departament Comunicare Corporativa si Afaceri Comunitare BCR.

Potrivit unui comunicat remis 9am, analizarea candidaturilor va fi realizata de un juriu independent, format din reprezentanti ai sectorului neguvernamental, ai mediului privat, ai institutiilor publice si ai organizatiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare. Orasele finaliste alese pe baza criteriilor de jurizare isi vor depune o candidatura completa in cea de-a doua runda. Lista scurta a finalistilor va fi publicata pe data de 31 iulie, iar pana pe 30 septembrie orasele finaliste vor dezvolta conceptul propus intr-un dosar extins de candidatura.

„Cred ca tinerii din tara au nevoie de oportunitati si de motive care sa-i impulsioneze sa se implice, sa isi doreasca sa schimbe ceva. Am convingerea ca noi, tinerii, putem realiza tot ceea ce ne propunem, dar cred ca pentru asta trebuie sa oferim un vot de incredere celor din jurul nostru. Este extrem de important sa dezvoltam parteneriate cu actorii care ne pot sustine, iar aici fac referire la autoritatile publice locale si la mediul privat. Ma bucur sa vad ca tinerii din Constanta, Craiova si Galati au inteles acest lucru si isi doresc sa contribuie la dezvoltarea sustenabila a comunitatilor lor”, a declarat Mihai Dragos, Presedintele Consiliului Tineretului din Romania.

„Inca de la debutul editiei pilot in 2016 si pana la momentul actual, Capitala Tineretului din Romania a devenit expresia clara a sentimentului ca impreuna putem schimba ceva. Ne bucura ca tot mai multi tineri din Romania isi doresc sa se implice si sa schimbe lucrurile pe plan local”, a declarat Tudor Ogner, Presedintele Federatiei Tinerilor din Cluj.

Programul „Capitala Tineretului din Romania” functioneaza pe principii similare cu Capitala Europeana a Tineretului - titlu detinut de Cluj-Napoca in 2015 - si a fost initiat de catre Consiliul Tineretului din Romania, Federatia Tinerilor din Cluj, Grupul PONT si Banca Comerciala Romana (BCR). Prima editie a avut loc in anul 2016, iar primul oras din Romania care a purtat acest titlu a fost Timisoara, urmat de Bacau, Baia Mare si Iasi care a preluat oficial mandatul in data de 2 mai 2019. Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) este partener strategic al programului.