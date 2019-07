Un program mai intens de activitati fizice realizat la varsta mijlocie, sau mai tarziu pe parcursul vietii, reduce riscul de moarte timpurie, sugereaza un nou studiu, citat de Press Association.





Studiul, publicat in revista British Medical Journal (BMJ), a ajuns la concluzia ca oamenii pot avea parte de beneficii ''substantiale'', indiferent de cat de multa activitate fizica au realizat anterior.

Rezultate similare au fost inregistrate in cazul celor care au supravietuit in urma unui cancer, dar si de cei care au suferit de boli cardiovasculare, potrivit cercetatorilor de la Universitatea Cambridge. Potrivit unor cercetari anterioare, activitatile fizice au fost asociate cu un risc scazut de deces in cazul unor boli cardiovasculare si in anumite tipuri de cancer.

Aceasta noua cercetare analizeaza insa modificarile aparute in intensitatea cu care activitatile fizice sunt practicate in diferite momente ale vietii. Cercetarea a studiat peste 14.500 de barbati si femei, cu varste cuprinse intre 40 si 79 de ani, care au fost evaluati in perioada 1993-1997 si monitorizati apoi pana in 2016, scrie Agerpres.

Durata mai lunga de viata

Un nivel mai ridicat de activitate fizica si cresterea intensitatii activitatilor fizice de-a lungul timpului au fost asociate cu o durata mai lunga de viata, potrivit studiului.

Persoanele cu o viata sedentara la inceputul studiului, dar care au ajuns la 150 de minute pe saptamana de activitate fizica de intensitate moderata in urmatorii cinci ani au inregistrat un risc de deces cu 24% mai mic. Totodata, ei au prezentat un risc cu 29% mai scazut de deces in boli cardiovasculare si un risc de deces mai redus cu 11% in caz de cancer.

"Aceste rezultate sunt incurajatoare, nu in ultimul rand pentru adultii de varsta mijlocie cu boli cardiovasculare preexistente si cancer, care pot castiga inca beneficii substantiale de longevitate devenind mai active, concluzie care ofera un sprijin suplimentar in ceea ce priveste beneficiile activitatii fizice asupra sanatatii la publicul larg", au mai spus cercetatorii.