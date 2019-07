Pentru multi, ziua incepe abia dupa prima cafea, si e obligatoriu sa fie una suficient de tare si aromata incat sa trezeasca toate simturile si energia pentru o zi intreaga. Asa ca am facut o lista cu cinci aparate de cafea la reducere, care au preturi mai mici chiar si cu 60%.





Dacă nu poți să treci în fiecare dimineață pe la o cafenea ca să îți iei doza de plăcere la pahar, profită acum de reducerile mari la aparate de cafea și ia-ți acasă propriul barista tehnologizat. Iată cinci aparate de cafea pe care le găsești la reducere.

Râșniță de cafea la reducere

Cea mai bună cafea este cea proaspăt prăjită, așa că fă trecerea de la cafea solubilă sau de la automat cu pornind de la o râșniță de cafea. Poți alege modelul Sencor SCG 2050RD, care este redusă acum cu 64%. În plus, râșnița este potrivită nu doar pentru măcinarea boabelor de cafea, dar și pentru nuci, ierburi, semințe de mac sau condimente. Râșnița Hopper are o capacitate de până la 60 de grame de boabe de cafea, suficiente pentru 12 cești de cafea, suficiente chiar și atunci când ai prieteni în vizită. Cumpăr-o de aici.

Reduceri la espressoare

Apoi, alege un aparat de cafea care să pună în valoare boabele proaspăt măcinate. Ai putea opta pentru un espressor automat De'Longhi Magnifica. Recipientul de păstrare al cafelei este prevăzut cu capac, pentru a menține mai bine aroma. Cu ajutorul sistemului Cappuccino poți prepara o cafea delicioasă, cu spumă bogată, ieșită ca de sub mâna unui barista. Aparatul de cafea este ușor de folosit, fiind potrivit pentru cei care nu au mult timp la dispoziție, dar nu nici se pot lipsi de o cafea bună. În plus, are și o râșniță silențioasă cu 13 setări. Comandă aici.

O altă opțiune ar putea fi un espressor automat Philips. Acesta memorează concentrația oricărei varietăți de cafea după propriul gust, așa că vei putea savura espresso, cafea și toate celelalte băuturi mereu așa cum preferi, la o atingere de buton. Aparatul ajustează concentrația cu 5 setări pentru intensitatea aromei și 5 setări de măcinare. Dacă ai făcut un obicei din felul în care îți bei cafeaua, poți personaliza și memora cu ușurință concentrația, intensitatea și temperatura pentru fiecare băutură. Espressorul are o reducere de 35% și poate fi cumpărat de aici.

Pentru amatorii de cofeină, aroma de cafea este primul lucru care îi ajută să înceapă ziua ziua cu o stare de spirit bună, care să îi țină în priză. Dacă vrei să-ți faci acasă cafeaua, la fel de bună ca al unui barista, alege un espressor Samus ESPRESSIMO. Are un rezervor de apă cu o capacitate de 1.600ml. Rețeta unei cafele aromate și tari este un amestec corect de robustă și arabica, de aceea aparatul de cafea vine la pachet cu linguriță pentru măsurare și tasare. Presiunea 15 bari asigură o cafea cremoasă și spumoasă, iar cei 850 W sunt suficienți pentru a face cafeaua destul de repede, atunci când ești pe fugă. Comandă aparatul de cafea aici, acum cu 20% mai ieftin.

Cafetieră la reducere

Ultimul aparat de cafea din lista noastră de recomandări este o cafetieră Bosch. Ziua bună începe de dimineață, iar pentru amatorii de cafea, o stare de spirit bună care să îi țînă toată ziua se datorează unei cafele aromate. Cafetieră Bosch este dotată cu butonul Aromă + oferă aromă de cafea deplină în funcție de gustul personal. Aparatul are o capacitate de 10-15 cești. Închiderea automată cu selecția oprire oferă o mai mare siguranță și confort. Programul de decalcifiere se va asigura că te vei putea bucura de același gust al cafelei chiar și după mai mulți ani de folosire. Cumpără cafetiera de aici.