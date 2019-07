Atunci cand iti doresti sa te muti pe cont propriu, fie ca optezi pentru o garsoniera sau pentru un apartament cu 2 camere, trebuie sa fii pregatit pentru procesul de inchiriere, luand in calcul provocarile pe care acesta le aduce. De la gasirea celei mai bune oferte in functie de pret, facilitati, zona si dimensiunile locuintei, procesul poate fi anevoios, insa merita toata atentia si implicarea ta.



Pana la urma, iti doresti sa te intorci bucuros in locuinta ta, seara de seara, fara a fi stresat din cauza ca nu ai gasit ceea ce iti place cu adevarat. In acest articol, iti prezentam cateva sfaturi utile, care sa te ajute sa iei decizia referitoare la spatiul ales pentru a sta in chirie. Garsoniera sau apartament cu 2 camere? Iata care sunt avantajele fiecarei optiuni!

Garsoniera

Luand in calcul ofertele imobiliare existente, foarte multe persoane se indreapta catre alegerea unei garsoniere pentru chirie. Aceasta optiune aduce numeroase beneficii, de aceea este indicat sa iei in calcul aceste criterii, pentru a lua o decizie inteleapta:



Vei locui singur sau impreuna cu o alta persoana? Garsoniera este alegerea ideala pentru chirie in momentul in care locuiesti singur, datorita spatiului relativ redus. Desi multe cupluri aleg o garsoniera, aceasta optiune aduce uneori mici neintelegeri, din cauza dimensiunilor sale.



Garsoniera iti ofera intimitate. Desi vorbim despre o singura camera, in afara de baie si bucatarie, garsoniera iti poate oferi un anumit confort, deoarece iti sunt la indemana toate lucrurile personale, pe care le poti accesa usor.



Alegerea unei garsoniere este potrivita persoanelor care nu detin multe lucruri si vor un spatiu simplu si accesibil. Daca iti doresti un design minimalist si o camera care sa contina numai cateva obiecte esentiale, garsoniera reprezinta alegerea perfecta.



Garsoniera presupune mai putina mobila si este mult mai simplu de decorat. Astfel, daca preferi un cadru intim, cu doar cateva elemente de decor, garsoniera este optiunea cea mai la indemana.



Daca ai un buget mai mic, poti opta pentru o garsoniera. In mod evident, pretul unei chirii pentru o garsoniera va fi mai mic decat in cazul unui apartament cu 2 camere. Daca nu dispui de resurse financiare insemnate, te poti orienta catre alegerea unei garsoniere, in detrimentul unui apartament.



Apartamentul cu 2 camere

Pentru a lua decizia de a te muta in chirie intr-un apartament cu 2 camere, va trebui sa tii cont de urmatoarele criterii:



Ai nevoie de spatiu suplimentar? Indiferent daca locuiesti singur sau cu o alta persoana, un apartament cu doua camere iti va oferi un spatiu marit, unde poti plasa toate obiectele dorite.



Apartamentul cu 2 camere iti ofera si spatiu suplimentar, in momentul in care ai musafiri, care au nevoie sa doarma peste noapte la tine.



Cu ajutorul unui apartament dispui de mai mult spatiu de depozitare pentru lucrurile tale si poti integra mai multe obiecte de mobilier. Pe langa patul din dormitor, canapeaua din living va fi utila in momentul in care doresti sa te relaxezi.



Un apartament cu doua camere iti va fi de folos si in momentul in care iti doresti o mica schimbare de peisaj. Astfel, atunci cand te saturi de dormitor, te poti retrage in cealalta camera, unde te poti relaxa la TV sau unde poti citi o carte.



Daca vrei sa inchiriezi un apartament in Deva, ai la dispozitie numeroase oferte, in functie de pret, zona sau dimensiunea camerelor. Nu iti ramane decat sa alegi cea mai buna optiune pentru tine, care sa corespunda tuturor criteriilor de selectie.

Sfaturi de urmat

Atunci cand iti cauti garsoniera sau apartament pentru chirie, trebuie sa urmezi cativa pasi esentiali, pentru o experienta placuta si cat mai putin stresanta:



Planifica bugetul! Pentru a te muta repede si sigur, trebuie sa fii constient de suma pe care esti dispus sa o investesti, lunar, in plata unei chirii pentru apartament sau garsoniera. Tine cont si de plata avansului cerut de majoritatea proprietarilor, pentru a fi sigur ca te incadrezi in buget.



Decide asupra zonei in care iti doresti sa locuiesti! Indiferent de orasul in care alegi sa te muti, zona pe care o alegi pentru a sta intr-o chirie este foarte importanta. Poti lua in calcul apropierea locului de supermarketuri, saloane, farmacii sau statii de autobuz, care iti vor fi de folos.



Alege o agentie imobiliara, care te va ajuta sa simplifici procesul de inchiriere, oferindu-ti cele mai bune optiuni de apartamente sau garsoniere, care sa se incadreze in bugetul si dorintele tale. Totodata, efectueaza cat mai multe vizionari, pentru a fi convins ca vei alege cea mai buna optiune pentru tine.



Ia in calcul semnarea contractului si citeste cu atentie clauzele. De indata ce ai convenit asupra locului in care vei sta in chirie, agentul imobiliar iti va aduce contractul de inchiriere, care trebuie semnat de proprietar si chirias. Citeste cu atentie si clauzele impuse de proprietar, unde se pot specifica interzicerea fumatului, a modificarilor aduse spatiului sau a prezentei animalelor de companie. Semneaza doar in momentul in care esti convins ca aceste clauze nu iti vor aduce niciun prejudiciu.



Alegerea celui mai potrivit spatiu pe care sa il inchiriezi este in totalitate a ta. Nu trebuie decat sa tii cont de cateva criterii specifice, care te vor ajuta in luarea celei mai bune decizii. In functie de spatiul de care ai nevoie sau de suma pe care o ai la dispozitie lunar, vei putea alege intre o garsoniera sau un apartament cu 2 camere pentru chirie, care sa devina “acasa”.