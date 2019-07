Sezonul cald ne duce cu gandul la vacanta, dar mai e ceva timp pana la concediul stabilit inca de la inceputul anului si cheful de o escapada e tot mai mare. Solutia in astfel de cazuri o reprezinta city break-urile



Un weekend departe de casa te poate ajuta sa-ti incarci bateriile, iar daca ai planificat deja cu prietenii o astfel de plecare sigur sunteti nerabdatori sa profitati din plin de fiecare moment. Fiind vorba de o perioada scurta, e absolut necesar sa va organizati foarte bine timpul si activitatile, atat la destinatie, dar si inainte de a ajunge acolo.

Iata cateva sfaturi utile de care e bine sa tii cont inainte de a pleca intr-un city break, pentru ca distractia sa fie garantata:

Confirma rezervarile, printeaza platile si realizeaza check-in-ul

Ai facut rezervarea online, ai primit mail de confirmare pentru cazare si totul pare sa fie in regula. Pentru a exclude orice posibilitate de a ajunge la destinatie si de a intampina probleme, ar fi bine sa reconfirmi cu o zi inainte si, eventual, sa printezi rezervarea, mai ales in cazul in care plata s-a facut in avans. Exista situatii in care apar confuzii, incurcaturi de camere si sigur nu vei dori sa-ti ocupi din timpul limitat al city break-ului pentru astfel de situatii. Fii precaut! Nu uita nici de check-in, in cazul in care calatoresti cu avionul. Daca ai optat pentru varianta masinii personale, verifica sa ai toate taxele platite la zi.

Asigura-te ca ai bani cash in moneda tarii de destinatie

Traim in era tehnologiei, avem carduri internationale care pot fi utilizate in toata lumea, dar ce te faci daca vrei o inghetata de la colt de strada ori daca trebuie să achizitionezi bilete pentru mijloacele de transport in comun? Este important sa ai si bani cash la tine si iti recomandam ca inainte sa mergi la aeroport sa treci pe la un schimb valutar Bucuresti pentru a cumpara euro sau moneda folosita in tara de destinatie. Daca nu doresti sa ai foarte multi bani in portofel, imparte bugetul astfel incat sa poti face plati online, acolo unde va fi cazul, si cash, în situatiile in care nu exista POS.

Stabileste exact ce vei pune in bagaj

Cand pleci intr-un city break, stii din start ca nu prea are rost sa dai banii pe bagaj de cala. Daca ti-ai achizitionat doar bagaj de mana si ai spatiu limitat nu trebuie sa-ti faci griji. Oricare ar fi mijlocul de transport cu care vei ajunge in vacanta, bagajul nu trebuie sa fie exagerat. Cum procedezi sa pui doar strictul necesar si sa eficientizezi spatiul? Nimic mai simplu! Cel mai mult loc il ocupa hainele. Incepe prin a te gandi de ce fel de tinute ai nevoie si cat dureaza vacanta ta. Mergi intr-o locatie calda, cu mare si soare? Vei purta tricouri cu maneci scurte, pantaloni scurti sau fuste, ochelari de soare si sandale sau tenisi. Mergi sa faci turul unei capitale? Ia-ti blugi, hanorace, incaltaminte sport si o jacheta sau un pulover pentru vreme mai rece. Poti opta sa pui in bagaj si ceva mai elegant, in situatia in care vei iesi seara la un restaurant.

Alege cate o tinuta pentru fiecare zi, lenjerie de corp, un singur outfit de seara si, de preferat, nu mai mult de doua perechi de incaltaminte. Daca e greu sa te decizi, pune pe pat toate hainele tale preferate si ia-o prin excludere. Gandeste-te intotdeauna cat vei sta in vacanta, unde mergi si cam ce activitati vei avea.

Impacheteaza cosmeticele, machiajul si aparatura separat

Inca suntem la capitolul bagaj, asta pentru ca e absolut necesar sa impachetezi cosmeticele si machiajul, pentru doamne, intr-o punga separata. Controlul la aeroport va decurge mult mai rapid daca in bagajul tau nu vor fi imprastiate toate articolele de acest tip. Foloseste o punga transparenta si adauga-le pe toate acolo. Pune-o ultima, deasupra, in geanta sau troler pentru a o putea scoate in cazul in care ti se va solicita acest lucru. Acelasi principiu se aplica si pentru aparatura de tip camera foto sau video, laptop sau tableta. Pune-le la indemana in bagaj pentru a putea avea usor acces la ele. Stii si tu ca e neplacut cand coada de la controlul de securitate este ingreunata de cei care sotocesc de zor in bagaj. Fii organizat si evita astfel de incidente.

Lucruri de care ai absoluta nevoie si pe care risti sa le uiti acasa

Sigur ti s-a intamplat macar o data sa uiti ceva important acasa si sa te trezesti in vacanta ca-ti lipseste incarcatorul de mobil, de exemplu. Impacheteaza totul cu o seara inainte si pune-ti pe un post-it toate obiectele mici pe care trebuie sa le iei cu tine. Ochelarii de soare preferati, bateria externa sau selfie stick-ul sunt doar cateva dintre accesoriile care iti vor fi de folos in excursie si de care s-ar putea sa nu-ti amintesti pe moment.

Organizarea din timp este secretul unui city break reusit, asa ca tine cont de aceste sfaturi si vei reusi sa profiti din plin de cele cateva zile departe de agitatia cotidiana. Si nu uita, inainte de plecare, sa arunci un ochi pe internet pentru a te documenta despre locul in care urmeaza sa ajungi. Ia-ti o harta si fa-ti un plan cu activitatile si obiectivele turistice pe care vrei sa le bifezi in vacanta ta. Iar cel mai important, distreaza-te alaturi de cei de langa tine si strange amintiri cat pentru o viata!